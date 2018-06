O Belenenses tem a época 2018/2019 em risco. Os "azuis" não apresentaram as contas do exercício 2016/2017, infringindo a lei (decreto-lei 10/2013) e as regras da FIFA para o licenciamento de clubes.Ao JN, o presidente da SAD, Rui Pedro Soares, confirma que "há um atraso", mas que "não é verdade" que a época esteja em risco. "A lei fala em contas com relatório de reviro oficial de contas (ROC). O nosso caso é circunstancial. É um accionista maioritário que tem uma declaração a dizer que vai aprovar as contas", diz.O jurista e antigo director da Liga, Guilherme Aguiar, não concorda com a opinião de Rui Pedro Soares. "Os accionistas só se expressam nas assembleias-gerais, devidamente convocadas. Nesse caso, o Belenenses não tem as contas aprovadas. Os outros clubes podem recorrer dessa situação", disse.A Liga apenas requer as contas aprovadas pelo Conselho de Administração da SAD e certificadas por ROC, mas a lei obriga à aprovação em assembleia-geral de accionistas e bastará a queixa de outro clube nos tribunais administrativos para o Belenenses arriscar a despromoção.O artigo 70 do regulamento disciplinar da Liga prevê uma multa ou retirada de pontos para os clubes. Mas as regras da FIFA e da lei geral são mais violentas.