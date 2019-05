Adrien Silva publicou no Instagram uma fotografia ao lado de Rui Patrício, revelando que os dois jogadores estarão este sábado no Jamor a apoiar o Sporting na final da Taça de Portugal, diante do FC Porto."De partida para apoiar o Sporting", escreveu o antigo capitão leonino na legenda da imagem ao lado do guarda-redes, antes de viajar. O guardião atua em Inglaterra, ao serviço do Wolverhampton, ao passo que o médio atuou a segunda metade da época emprestado pelo Leicester ao Monaco.