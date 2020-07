Adeptos do FC Porto querem ver Iker Casillas jogar um minuto para ser campeão

Falta apenas um ponto para o FC Porto sagrar-se campeão nacional, quando tem ainda três jogos por realizar até ao final do campeonato. Com o aproximar da conquista, os adeptos portistas têm recordado uma figura querida do clube, que não se vai sagrar campeão, caso os dragões consigam garantir o título: Iker Casillas.Nas redes sociais, muitos têm sido os apelos dos adeptos portistas para que o guarda-redes some pelo menos um minuto nos 270 que restam realizar ao FC Porto e assim também se sagrar campeão nacional. Os fãs dos azuis e brancos criaram inclusivamente um movimento nas redes sociais: #ikercampeao.Casillas, recorde-se, sofreu um enfarte do miocárdio em Maio do ano passado e não voltou a jogar. Ainda chegou a pensar-se que o guardião poderia voltar ao ativo e o FC Porto chegou mesmo a inscrevê-lo na Liga antes do início da época, pelo que, em teoria, seria possível cumprir este desejo dos adeptos. Oficialmente, o espanhol é um dos quatro guarda-redes do plantel do FC Porto para a temporada 2019/20. Ainda assim, já anunciou o final da carreira.O FC Porto recebe o Sporting na quarta-feira. Depois defronta ainda o Moreirense e o Sp. Braga.