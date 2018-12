No dia em que Luka Modric destronou o reinado de 10 anos da Bola de Ouro repartida entre Ronaldo e Messi, houve uma estrela norueguesa a cintilar em Paris. Ada Hegerberg tem apenas 23 anos e tornou-se a primeira Bola de Ouro feminina depois de uma época em que marcou 17 golos em 18 jogos, venceu a sua terceira Liga dos Campeões em quatro anos no Olympique de Lyon e ajudou o clube francês a conquistar o seu 12.º campeonato consecutivo.

O talento de Ada nunca passou despercebido. Estreou-se na liga do seu país com apenas 15 anos, no Kolbotn, e um ano depois, em 2011, era já a melhor marcadora do campeonato norueguês, no Stabaek. O sucesso local valeu-lhe uma transferência para as alemãs do Turbine Potsdam e, dois anos depois, estava já no clube feminino com mais sucesso do mundo actualmente, o Olympique de Lyon.

A acompanhá-la esteve sempre a sua irmã, Andrine. Fizeram ambas parte das equipas do Kolbotn, do Stabaek e do Potsdam até se separarem em 2013, quando a irmã dois anos mais velha se mudou para a Suécia. Há dois anos reencontraram-se em França mas para serem rivais: Ada no Olympique de Lyon e Andrine no Paris Saint-Germain.



Quando ambas estavam no Stabaek da Noruega, o clube escreveu que as irmãs seria filhas do músico Bare Egil Hegerberg e os fãs acreditaram. Tudo até o roqueiro ter desmentido através do seu Twitter: "Só existem algumas coisas mais duras do que ser rejeitado pela próprias filhas", escreveu.

Com 23 anos cumpridos em Julho, Ada é já a sexta melhor marcadora de sempre da Liga dos Campeões feminina e das melhores marcadoras de sempre na selecção da Noruega. Pelo meio, conquistou quatro campeonatos pelo Lyon e três Ligas dos Campeões, a principal prova de clubes no futebol feminino.