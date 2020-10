"O quê? Um português vestiu a camisola rosa hoje no Etna? Não sabia. Mas já somos dois. É impressionante. O monte do vulcão Etna dá sorte ao ciclismo português. E chegar lá com os primeiros não é fácil. Dê os meus parabéns ao João". Foi assim, surpreendido, que Acácio da Silva, agora com 59 anos, reagiu na segunda-feira, dia 5 de outubro, ao ser contactado pela jornalista Ana Paula Marques, do Record, para comentar o feito conseguido por João Almeida, que corre na equipa Deceuninck-Quick Step. ciclista das Caldas da Rainha, de 22 anos, conseguiu obter a camisola rosa (a cor que, na Volta a Itália, simboliza a liderança) na mesma etapa (de 150 km) que termina no topo do monte do vulcão Etna, tal como tinha acontecido em 1989 com Acácio da Silva. "Nunca pensei estar nesta posição e estou muito feliz. É um sonho que não consigo descrever. Será muito difícil manter a camisola, mas acho que posso fazer uma grande prova", reagiu João Almeida, que é líder com o mesmo tempo do equatoriano Jonathan Caicedo (vencedor no Etna, onde João Almeida surgiu no grupo perseguidor, a 51 segundos), mas que está na liderança devido à vantagem de centésimos de segundo que conseguiu no contrarrelógio da primeira etapa.João Rodrigues tornou-se assim no segundo português a envergar a camisola de líder da Volta a Itália, depois de Acácio da Silva, em 1989. O antigo ciclista, que continua a viver no Luxemburgo, para onde se mudou com os pais com 7 anos (em 1968), deu uma grande entrevista àno verão de 2015, poucos dias antes de se iniciar a Volta a França. Uma prova onde Acácio da Silva brilhou e continua a ser, até hoje, o único português a vestir a camisola amarela do Tour.Acácio da Silva iniciou-se no ciclismo como mecânico dos irmãos e entre 1982 e 1994 correu com algumas das maiores figuras da modalidade, como Laurent Fignon, Sean Kelly, Greg Lemond, Joaquim Agostinho, Miguel Indurain e Lance Armstrong. Ganhou cinco etapas na Volta a Itália e três no Tour. Nesta entrevista, de quase 2 horas, que agora republicamos, lembra a carreira e conta histórias curiosas, como a vitória ao sprint que deixou Bernard Hinault irritado.Através dos meus irmãos mais velhos. Nasci em Montalegre [Vila Real] e vivi aí até aos 7 anos, depois fui com os meus pais e os meus irmãos (somos sete) para o Luxemburgo. Com 17 anos, comecei nos juniores. Os meus irmãos estavam num clube no Luxemburgo, o CC Dudelange, e entravam em competições.Não, tive a ajuda do presidente do clube, que tinha lá em casa uma bicicleta do filho, que já não corria. Ele deu-ma, eu arranjei-a, afinei-a e foi assim que comecei a competir.Porque gostava. Mas no início eu era mais o mecânico dos meus irmãos, ia com eles para provas na Bélgica, na Alemanha, na Suíça. Cuidava das bicicletas, via se era preciso por óleo, mudava os pneus. Quem me incutiu o vício foi o meu irmão Francisco, que correu comigo na Malvor-Bottecchia.Não, já estava a trabalhar, comecei com 15 anos e meio. Era latoeiro, fazia telhados de cobre e zinco. Fiz isso até aos 21 anos, trabalhava nove horas por dia e depois ia treinar. Tive sorte com o patrão, um luxemburguês que gostava de desporto e tinha um clube de basquetebol: era compreensivo e se havia corridas de dois ou três dias dava-me tempo livre. Quando eu tinha 19 anos, ele ofereceu-me uma bicicleta. Disse-me: "Como eu não percebo nada, vais tu escolhê-la."Uma Colnago, igual à que o Eddie Merckx usou para bater o recorde da hora no México, em 1972.Foi através de um amigo meu que estava no CC Dudelange e que era uma espécie de gerente do clube. Ele ia muito à Suíça, soube que estavam a formar a equipa e falou em mim. Eles pediram o meu currículo e depois de verem os meus resultados (fazia boas provas na Alemanha e na Suíça) aceitaram-me logo.Tinha feito um estágio de um mês em alta montanha, por isso cheguei bem à prova. E em 1984 fiz uma grande Volta à Suíça, fiquei em 3º da geral e ganhei a camisola de Rei da Montanha. Então, a equipa italiana da Malvor-Bottecchia veio atrás de mim e mudei-me para lá.Não, continuei a viver na Suíça, até porque tinha mais dois ou três colegas suíços. Só íamos a Itália para fazer os estágios de preparação.Em 1986, depois de ter sido campeão de estrada em Portugal. A equipa era muito jovem, mas eu estava sempre a pedir para ir lá, porque é a prova rainha do ciclismo. Nesse primeiro ano tive azar, tive uma sinusite, não respirava bem, mas terminei a prova. Só eu e mais dois corredores da Malvor (éramos nove) é que chegámos ao fim. Para mim foi uma boa experiência, porque só se aprende com os melhores: estavam lá o Greg Lemond, o Laurent Fignon, o Guido Bontempi, o Bernard Hinault, o Zimmermann.Em 1986 tinha-se formado uma equipa nova em Espanha, a Kas, e corria lá o Sean Kelly, o grande ciclista irlandês. O director-desportivo era o Jean de Gribaldy, que tinha sido o director-desportivo do Joaquim Agostinho. Ele era um doutor do ciclismo e levou-me para lá. Logo nesse primeiro ano [1987] ganhei uma etapa. A Volta a França começou em Berlim e seguiu para Estugarda, e foi aí que ganhei. Foi daquelas etapas como eu gostava, com montanhas médias e muito calor. Meti-me numa fuga com 20 e tal ciclistas e perto do fim decidi atacar. O único que seguiu comigo foi o Erich Maechler, um suíço que eu conhecia dos meus tempos na Royal-Wrengler (ele estava na Carrera). Eu ganhei a etapa e ele ficou com a camisola amarela.Antes, em 1988, ganhei outra etapa, logo uma das primeiras [a 5ª, Le Mans-Évreux]. Foi perto de Paris. A meta era numa subida e ganhei por um centímetro, foi chegada de photo finish num despique com o Steven Rooks, um holandês que nesse ano ficou em 2º no Tour.É verdade. Nesse ano mudei outra vez de equipa, fui para a Carrera, que apesar de ser italiana apostava muito na Volta a França, tinha lá o Stephen Roche, o irlandês que tinha ganho a prova em 1987 e também a Volta a Itália. Em 1989, o Tour começou no Luxemburgo. Eu estava a correr em casa e no prólogo fiquei em 14º, a poucos segundos do 1º [o holandês Erik Breukink]. Na primeira etapa, cento e tal quilómetros na zona do Luxemburgo, ganhei a camisola amarela, fiquei à frente de um francês e de um dinamarquês. Escapámos os três, terminámos com mais de quatro minutos sobre o pelotão: eu ataquei numa subida a uns três quilómetros da meta e cheguei com algum avanço.É uma sensação espetacular ganhar a camisola amarela e ir ao pódio buscá-la, mas a seguir é preciso defendê-la, e isso é que é complicado. Lembro-me que ganhei a amarela numa etapa da manhã e depois à tarde tivemos um contrarrelógio por equipas. E como fui ao pódio, tirar fotos, dar entrevistas, isso tudo, acabei por ter menos tempo para comer e para descansar. À tarde, o contrarrelógio, de 46 km, foi bastante duro e sofri muito na parte final. Ficámos em 6º lugar por equipas, perdi tempo mas deu para manter a amarela. Atenção que depois do Luxemburgo atravessámos a Bélgica, incluindo aquela parte [Flandres] com estradas de paralelepípedo. Foi um grande sofrimento. Aguentei a amarela até à 5ª etapa [Rennes], quando a perdi para o Greg Lemond, que nesse ano ganhou o Tour 8 segundos à frente do Laurent Fignon.Sim, sempre que terminámos uma etapa com a camisola amarela vamos ao pódio e recebemos uma nova. Por isso, ainda tenho duas, uma na minha casa em Montalegre e outra aqui no Luxemburgo. As outras oferecia-as, uma até ficou na Suíça.Só tinha uma para a prova toda. Depois havia uma de reserva, mas era só para os melhores. A equipa tinha nove ciclistas e só havia quatro ou cinco bicicletas de reserva, que eram destinadas aos mais bem classificados. E para o contrarrelógio também tínhamos uma diferente.Não. Só quando chovia muito é que fazíamos uma coisa, que era tomar um banho com sal e vinagre, para tirar a humidade das pernas. Depois juntávamos-lhe iodo, para as pernas não ficarem tão pesadas. E havia sempre massagens.Naquela atura ainda era em francos, talvez uns 10 ou 15 mil francos, o que seria hoje 2.000 ou 2.500 euros.Não tem comparação com o que ganham hoje Contador, Valverde, Nibali, Froome… Até o Rui Costa já deve ganhar bem. Dava para viver no dia-a-dia, para comprar um carro bom e juntar algum dinheiro para o futuro.Caí várias vezes, mas felizmente nunca parti nada. Coisas estranhas… uma vez cheguei tarde ao contrarrelógio, foi no meu primeiro ano na Volta ao Luxemburgo. Estava a aquecer, distraí-me e quando cheguei já tinha começado, perdi uns 30 segundos. Fiz um bom contrarrelógio e, no fim, se não tivesse perdido esse tempo podia ter ganho a Volta.É verdade, foi em 1989 e fiquei com a camisola rosa durante dois dias. Como tive um dia bom respondi a muitos ataques, especialmente nos últimos 15 km, acabando por bater o Lucho Herrera, o colombiano trepador, e o suíço Tony Rominger. Curiosamente, no mesmo quarto de hotel onde eu contemplava a camisola rosa, o meu colega Mario Chiesa tentava recuperar do esforço após ter terminado em último lugar. Ele foi camisola negra, por isso no mesmo sítio tínhamos o líder e o último da geral. Foi uma situação caricata. Ele estava inconsolável, mas eu dei-lhe ânimo e ele nunca desistiu, ainda fez um bom final de prova.Sim, no meu último ano, em 1994. Estava quase para parar, mas fui convidado para ir para uma equipa nova, a Maia-Jumbo, e aceitei. Tive azar, porque caí logo na primeira etapa, no contrarrelógio em Loulé. Bati com o joelho numa barra de protecção e aquilo nunca mais passava. Fui forçando, mas ao décimo dia tive mesmo de parar, o joelho estava muito inchado, nem o dobrava. Nesse ano ganhei três provas em Portugal: no Porto, em Alcobaça e em Almoçageme. E na Suíça também fiquei nos primeiros lugares numa corrida.Fiz um estágio com a Sicasal e outro com a equipa do Tavira. Mas não fazia sentido mudar-me para essas equipas, porque no estrangeiro ganhava-se mais dinheiro e as equipas onde eu corria tinham outro calendário e outros objetivos, entravam nas principais provas internacionais.Em 1983, na Volta à Suíça. Ele na altura estava na equipa do Gribaldy [Sem-France Loire], que também tinha o Sean Kelly. Lembro-me que fui 7º e o Agostinho 13º. Estivemos juntos em várias etapas, ele era uma grande figura e muito boa pessoa, ainda me deu algumas indicações. No ano seguinte, morreu depois de uma queda na Volta ao Algarve.Sim, apanhei-o nos meus últimos dois anos, ele tornou-se profissional muito jovem [com 19 anos] e estivemos juntos na Volta ao Colorado e na Volta à França.Ele tinha sido campeão do mundo [1993] com 21 anos e via-se que era um atleta com grande vontade. Percebia-se que era bom corredor, só que teve a doença [cancro nos testículos] e isso deitou-o abaixo. Mas quando regressou foi em força.Chocado, não. Os americanos estão sempre dois anos à frente dos europeus na Medicina, para o bem e para o mal.O Sean Kelly. Foi meu chefe de fila cinco anos, ganhámos a Volta a Espanha com ele e foi várias vezes nº 1 mundial. Impressionava-me a maneira como ele se cuidava e como treinava. Ganhou duas vezes a Volta à Suíça, várias etapas na Volta a França, ganhava as clássicas que queria: Milan-San Remo, Paris-Roubaix... E além disso era uma pessoa simples, ainda hoje mantenho contacto com ele. Outro que me impressionou foi o Bernard Hinault [ganhou cinco vezes a Volta a França]. Nas alturas boas, estávamos no pelotão e ele dizia: "Vou-me embora." E poucos tinham pernas para o apanhar.Por acaso até tive, numa Volta à Romandia. Numa etapa, ele escapou-se, ganhou dois minutos de avanço e depois eu contra-ataquei juntamente com o [Francis] Moreau, que era o líder da prova. Apanhámos o Hinault e ganhei-lhe ao sprint. Ele ficou um bocado chateado. Quem me disse foi o Moreau. Eu respondi: "Ele já ganhou muito mais do que eu, também preciso de ganhar." No dia seguinte, o Hinault veio ter comigo, deu-me os parabéns e desculpou-se pela atitude.Tive uma fábrica de bicicletas na Suíça. Mas era difícil entrar no mercado, porque só queriam as americanas de monocoque e carbono. Então mudei-me para o Luxemburgo, onde tenho os meus seis irmãos (João, Francisco, José, Fernando, Domingos e Natividade) e montei uma empresa imobiliária que tenho há 19 anos.Só muito de vez em quando. Tenho dois filhos pequenos, uma menina de 7 anos [hoje com 12] e um rapaz de 5 [agora já tem 10]. Quando saio da imobiliária fico em casa com a família, não me apetece ir treinar uma hora ou duas.Sim, vou a Montalegre três ou quatro vezes por ano, a minha casa tem vista para o castelo. Criaram lá um Troféu de BTT com o meu nome, que este ano se vai realizar pela quarta vez [em Outubro]. Passo lá sempre algumas semanas no Verão. Ainda tenho lá primos, a minha mulher é de Montalegre, tem lá o irmão, o pai.Sim, quando há etapas perto do Luxemburgo. Telefono ao Sean Kelly e vou lá ter com ele. Ou então ao Jean-Claude Leclercq, que foi meu colega na Kas. Ele é francês mas vive na Suíça e faz comentários para o [canal] Eurosport alemão.