Acabar até 19 de julho e em menos estádios: eis o esboço para a Liga NOS

É um esboço e, como tal, está sujeito a alterações. No entanto, o plano da Liga Portugal, a que Record teve acesso, permite seguir uma linha orientadora e perceber os prazos pensados para o retomar dos treinos e do campeonato.

É esperado que a partir de 4 de maio todos os emblemas profissionais estejam na primeira fase, a de treinos individuais. Posteriormente, seguem-se as sessões de trabalho coletivas, estando a Liga Portugal a projetar essa segunda parte para 18 de maio. Os especialistas têm alertado para a necessidade de uma nova pré-época com quatro semanas de duração, para que os jogadores consigam recuperar os níveis físicos e evitar o risco de lesões. Com base nisso, a entidade que organiza o campeonato português aponta o regresso da competição para o período entre 1 e 6 de junho, cerca de um mês depois do arranque dos treinos.



