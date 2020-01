"Fui o primeiro a estar ao seu lado e quis ser o último a sair". O australiano Toby Price relatou, esta segunda-feira, como tentou ajudar Paulo Gonçalves, o piloto português que morreu durante uma etapa do DaKar, a disputar-se na Arábia Sadita. Num longo texto publicado nas redes sociais, foi com emoção que o atual campeão do mais famoso rali do mundo contou como tentou ajudar o piloto português, a necessidade de o acompanhar até ao helictóptero que transportou, este domingo, Paulo Gonçalves até ao hospital onde foi decretado o óbioto e as lágrimas que o acompanharam nos restantes quilómetros da sétima etapa da prova.





"O Paulo partiu para a etapa cinco minutos antes de mim e o pior aconteceu. Passei uma pequena duna e vi um piloto caído. Era o Paulo. Pensei logo no pior porque sabia que era sério", relatou o piloto da KTM, que explicou que o acidente ocorreu já depois do reabastecimento. Foi o australiano que acionou o pedido de ajuda médico junto da organização, que revelou que o mesmo foi feito pelas 10h08 (horas locais) e que os meios chegaram oito minutos depois."Pedi ajuda de imediato e ajudei a colocá-lo de lado. Tentei chamar mais alguém para ajudar e foi quando chegou o [eslovaco] Stefan Svitko [um campeão] e ajudou no que pôde", revelou ainda Price. "Quando o helicóptero médico chegou já estavam a fazer manobras de reanimação", detalhou o australiano, explicando que o francês Luc Alphand, da organização, vinha no aparelho.

"Os médicos juntaram-se a eles e fizeram o que puderam. Ajudámos a segurar os sacos de soro, chegámos os sacos do equipamento médico e afastámos outros pilotos do local. Todos fizemos o que pudemos, mas não havia nada a fazer. Ainda o ajudei a levar pois era o mais correto a fazer. Fui o primeiro a estar ao seu lado e quis ser o último a sair", recordou o piloto australiano, que no domingo estava visivelmente abalado na chegada ao acampamento.

Price deixou ainda uma palavra de saudade para Paulo Gonçalves, dizendo ir "sentir a falta do sorriso no 'bivouac'". "Os últimos 250 quilómetros foram duros, fiquei desidratado com as lágrimas. Neste momento, nem me importo com o resultado", garantiu, acrescentando que "trocava todas as vitórias para ter o companheiro de volta". "Nós somos humanos e isto não é apenas uma corrida. Abdicaria de todas as minhas vitórias para ter alguns dos meus amigos da corrida de volta...", escreveu.

Na longa mensagem, o australiano deixou ainda uma palavra de agradecimento a todas as mensagens recebidas de Portugal.

Já no domingo o diretor desportivo da KTM, o espanhol Jordi Viladoms, dissera que "ninguém" estava mais chocado do que Toby Price. "Foi um dia extremamente triste para toda a família do rali. Ele era muito querido no acampamento, não só por ser um grande piloto mas, também, por ser uma pessoa espantosa e uma lenda do nosso desporto", disse ainda o antigo piloto espanhol.



Com Lusa