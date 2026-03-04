Vanessa Barragão nomeada Embaixadora do Observatório Marinho do Algarve

Distinção reconhece o contributo da artista portuguesa para a sensibilização ambiental e proteção dos ecossistemas marinhos

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)

A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail

A artista têxtil portuguesa Vanessa Barragão foi oficialmente homenageada e nomeada Embaixadora do Observatório Marinho do Algarve, durante o primeiro Forum Mar Portugal, numa distinção que reconhece o seu percurso artístico e o seu contributo para a sensibilização ambiental e a proteção dos oceanos.



Vanessa Barragão, artista e embaixadora do Observatório Marinho do Algarve 1

A nomeação foi atribuída pelo Centro de Ciências do Mar do Algarve e pelo Observatório Marinho do Algarve, projeto dedicado à investigação científica, conservação e valorização do ambiente marinho da região. A distinção destaca o trabalho consistente da artista na criação de obras inspiradas na biodiversidade oceânica, bem como a sua capacidade de mobilizar públicos nacionais e internacionais para a importância da sustentabilidade.

Reconhecida pela sua abordagem artística singular, Vanessa Barragão desenvolve um trabalho profundamente ligado à natureza e à regeneração ambiental. As suas obras, frequentemente inspiradas em recifes de coral, fundos marinhos e formas orgânicas, exploram a relação entre materiais, consumo e natureza, utilizando frequentemente fibras reaproveitadas e técnicas artesanais tradicionais.

Fundadora do Studio Vanessa Barragão, com sede no Algarve, a artista tem vindo a afirmar-se internacionalmente através de peças têxteis que combinam impacto visual com uma forte mensagem ambiental. O seu trabalho integra coleções privadas e projetos internacionais, sendo amplamente reconhecido pela forma como transforma resíduos têxteis em instalações artísticas que evocam a beleza e a fragilidade dos oceanos.

A nomeação como Embaixadora do Observatório Marinho do Algarve reconhece não apenas a relevância da sua obra no panorama artístico contemporâneo, mas também a coerência do seu posicionamento ético, alinhado com os princípios da economia circular e da preservação dos ecossistemas marinhos.