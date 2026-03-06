Aveiro recebe mais uma edição da histórica Feira de Março

Evento regressa ao parque de exposições com recorde associativo e uma agenda que combina economia, cultura e diversão.

A Feira de Março 2026 está de volta a Aveiro e promete encher o Parque de Feiras e Exposições entre 25 de março e 26 de abril. Na sua 590.ª edição, o certame reafirma-se como a maior mostra económica da Região Centro e um dos maiores parques de diversão do País. Serão 34 dias de festa num recinto com 48 mil metros quadrados, onde se juntam 240 empresas, 37 associações, 80 divertimentos, quase uma centena de espetáculos e 11 concertos de grande dimensão.

Organizada pela Câmara Municipal de Aveiro e pela Aveiro Parquexpo, a feira volta a dividir-se em três áreas principais. O setor de exposição conta com 100 empresas de várias áreas — da informática ao automóvel, passando pela cosmética, decoração, construção civil e energias renováveis. A elevada procura volta a deixar lista de espera, reforçando o peso económico do evento.

No setor comercial marcam presença 60 expositores ligados à restauração, doçaria, artesanato, pronto-a-vestir e produtos tradicionais. Já a diversão está garantida com 80 equipamentos espalhados pelo recinto, reforçando o caráter familiar e popular da Feira de Março.

A edição deste ano chega com um recorde: 37 associações do concelho participam na feira, um aumento de 28% face a 2025, mostrando o forte envolvimento do movimento associativo local.

A música volta a ser um dos grandes atrativos. A Tenda da Música recebe 11 concertos, sempre às 22h00, exceto na segunda-feira de Páscoa, dia em que o espetáculo está marcado para as 15h00. Entre os nomes confirmados estão Vizinhos (27 de março), António Zambujo (28 de março), Bárbara Bandeira (03 de abril), MC Ryan SP (04 de abril), Sons do Minho (06 de abril), Sara Correia (10 de abril), Marisa Liz (11 de abril), Lon3r Johny (17 de abril), NAPA (18 de abril), Fernando Daniel (24 de abril) e Wet Bed Gang (25 de abril).

A entrada continua gratuita aos domingos e nos dias sem concertos. Nas sextas, sábados e na segunda-feira de Páscoa, os bilhetes variam entre 4€ e 6€, embora crianças até aos 11 anos não paguem. Há ainda o Bilhete Família, com 25% de desconto, disponível apenas nas bilheteiras físicas e válido para uso imediato.

Com quase seis séculos de história, a Feira de Março mantém-se como um dos maiores motores de animação e dinamização económica da região, atraindo milhares de visitantes e juntando empresas, associações e famílias num dos eventos mais emblemáticos do calendário nacional.