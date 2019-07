Primeiro Sol da Caparica Sunset para os amantes de dance music

O bilhete para O Sol da Caparica Sunset já se encontra à venda em ticketline.sapo.pt e nos locais habituais por 12€. O passe do festival dos 4 dias + Sunset fica por 45€. Para quem já tenha adquirido o passe e queira ter acesso à noite extra basta fazer o upgrade (no local onde adquiriu o bilhete ou através da Ticketline) e por apenas 6€ tem acesso ao Sunset.

Sol da Caparica Sunset, a melhor forma de fechar os 4 dias de festa d’O Sol da Caparica.



Cartaz completo:



Dia 15 de agosto

Anselmo Ralph e Amigos, Benjamim, D.A.M.A, David Carreira, Flak, Kyaku Kyadaff com Rui Orlando, Leo Príncipe (c/ Halison Paixão e Twenty Fingers), Linda Martini, Matias Damásio, Rich & Mendes, Mayra Andrade, Mary N.

Palco Comédia: Eduardo Madeira, Dário Guerreiro e Catarina Matos .



Dia 16 de agosto

Seu Jorge, Mariza, Carlão, Luís Represas, Luísa Sobral, Fred, I Love Baile Funk, Jafumega, Diana Lima, The Happy Mess, Lookalike, Dany Silva.

Palco Comédia: Diogo Batáguas, Jel e Rui Cruz



Dia 17 de agosto

Ludmilla, Gabriel o Pensador, Karetus, Richie Campbell, Boss AC, Capitão Fausto, Força Suprema, RIOT DJ SET, Supa Squad, Mishlawi, Plutónio, Truekey.

Palco Comédia: Guilherme Duarte, Vasco Correia e Manuel Cardoso



Dia 18 de agosto

Mão Verde, O Recreio da Anita, Porbatuka

Sunset: Diego Miranda, Pete Tha Zouk, Olga Ryazanova, Wao, Swag On Experience e Rúben da Cruz

Se gostas de dance music então não podes perder O Sol da Caparica Sunset.O primeiro realiza-se no dia 18 de agosto, no Parque Urbano da Costa da Caparica, com grandes nomes da música eletrónica da actualidade.Diego Miranda, Pete Tha Zouk, Olga Ryazanova, Wao, Swag On Experience e Rúben da Cruz vão animar o último fim de tarde e noite do festival, das 19h00 às 03h00, onde a produção, palco e efeitos especiais estão completamente à altura das batidas bombásticas que vão ser escutadas.