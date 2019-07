Candidaturas abertas para acolher uma nova cultura em família

A organização esclarece que "o núcleo familiar que acolhe não tem de pertencer a nenhum modelo familiar tradicional. Podem ser famílias com filhos, sem filhos, adultos independentes ou famílias monoparentais, de diferentes idades, géneros e composições." O papel das famílias de acolhimento é receber os jovens em sua casa e ajudá-los no seu processo de integração na escola e na comunidade.





Sónia, Família de Acolhimento de uma estudante do Japão, descreve: "Fala e escreve português quase na perfeição e é um orgulho para a toda a família. (…) é muito gulosa adora todos os nossos doces menos arroz doce, para ela não faz qualquer sentido pôr açúcar no arroz. (…) Ela abraçou esta aventura com o poder de encaixe fora do vulgar, não nos podemos esquecer que chegou em Setembro com apenas 15 anos. Tem sido, mais uma vez, um prazer e uma alegria fazer parte da família AFS."





Segundo a organização, participar no Programa AFS – Famílias de Acolhimento é uma forma de promover a diversidade como fonte de aprendizagem para todos, de partilhar e trocar novas referências culturais, que convidam a reviver e revistar a própria cultura. Permite desconstruir estereótipos, aproximando as pessoas e culturas aparentemente distantes, com o objectivo de contribuir para a construção de um mundo mais tolerante e inclusivo. Contribui também para despertar a abertura e tolerância no seio familiar, criar laços que duram uma vida inteira, e valorizar uma perspectiva mais sensível e atenta a assuntos globais.





As candidaturas estão abertas a todas as famílias que se voluntariem a acolher um jovem estudante a partir do próximo ano lectivo. Para saber mais informação pode consultar o site e o blogue da associação Intercultura-AFS Portugal.

Durante o período do seu intercâmbio vão viver com uma Família de Acolhimento voluntária, frequentar a Escola Secundária local e integrar-se na comunidade envolvente.