Primeira equipa de desenvolvimento digital lançada em Lisboa

Ao desenvolver produtos e serviços digitais, a Squad de Inovação irá permitir à SGS validar soluções de forma mais rápida e eficaz através de uma abordagem centrada no cliente.

SGS, empresa líder mundial em testes, inspeção e certificação, deu um grande passo para cumprir sua ambição de se tornar líder digital do setor global de TIC, com a criação da sua primeira Innovation Squad em Lisboa, Portugal.



Innovation Squad faz parte da equipa de Digital & Innovation da SGS. A Squad utiliza tecnologias e metodologias digitais de última geração para uma prototipagem extremamente rápida e o desenvolvimento de produtos centrados no utilizador.



SGS planeia estabelecer em várias localizações globais, com o recrutamento já em curso para a criação de uma outra Squad. Cada Squad é composta por gestores de produto, designers, programadores e data scientists, que farão parcerias com entidades locais e regionais para validar, construir e lançar novos serviços digitais à escala e rapidamente.



Siddi Wouters, Senior Vice-Presidente da Digital & Innovation



, afirmou "a abertura das nossas novas operações em Portugal é um marco importante para alcançar as nossas ambições digitais, que consistem nas seguintes áreas-chave:

Data Driven Company para melhorar o desempenho, ao relacionar dados em tempo real com pessoas e processos em todo o ecossistema SGS;



Smart Simplicity para agilizar processos e serviços, ao aumentar as operações físicas com inteligência artificial e machine learning;



Customer First para interligar, integrar e personalizar facilmente a experiência do cliente com base no serviço certo, para a pessoa certa, no momento certo".