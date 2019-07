Oferta no valor de 525€ na compra de uma Scooter Urban Mobility da Yamaha

Os modelos de mobilidade urbana foram concebidos para tornar as deslocações pela cidade mais fáceis, económicas e divertidas.





Adoro as minhas viagens com a inovadora Tricity 125





Divirta-se ao assumir o controlo da cidade com a Yamaha Tricity 125. Sentir-se-á imediatamente à vontade, graças à posição de condução confortável e mais confiante na calçada ou ao passar as linhas do elétrico devido às 3 rodas que a Tricity dispõe.

O seu eficiente motor Blue Core de 125 cc permite níveis elevados de aceleração e uma extraordinária economia de combustível. Além disso, com ABS e sistema de travagem unificado de série, a Yamaha Tricity 125 é a forma mais fácil e agradável para se deslocar na cidade.





Xenter… a vantagem de chegar cedo.





A Xenter 125 pode transformar cada viagem e permitir que ganhe ainda mais tempo todos os dias. E acreditamos que ficará agradavelmente surpreendido com a forma como esta elegante scooter de roda alta mudará a sua vida para melhor. Com um motor eficiente e económico a 4 tempos de 125 cc e uma posição de condução natural, a sofisticada Xenter 125 foi concebida para o ajudar a fugir ao trânsito sem complicações. Assim sendo, poupe tempo e experimente a beleza de chegar cedo!





D'elight, elegância que torna cada viagem mais fácil, rápida, e também muito mais acessível.





O que torna este pequeno e económico veículo urbano um prazer para a condução, é a sua carenagem compacta e a construção ultraleve. Além disso, para obter uma melhor performance com consumo de combustível reduzido, a D'elight está equipada com o nosso eficiente motor Blue Core de 125 cc refrigerado por ar. O banco baixo e o interior espaçoso proporcionam uma posição de condução descontraída. Há ainda muito espaço para guardar um capacete integral ou transportar um saco de viagem ou uma mala de negócios. Além disso, com o seu estilo urbano e discreto, e o design subtil de influência europeia, a D'elight combina excelente qualidade com um valor líder da classe.





Este verão, de 24 de Junho a 30 de Setembro, a Yamaha apresenta uma fantástica campanha para estes 3 modelos.





Na compra de um destes modelos Urban Mobility a Yamaha faz uma oferta no valor aproximado de 525€.

Oferta de Seguro (de responsabilidade civil / RC com assistência em viagem / AV e proteção jurídica / PJ)

Depósito atestado + 125€ em senhas de Gasolina

Oferta Blusão Urban Curto





Esta campanha promocional é válida de 24 de Junho a 30 de Setembro 2019 exclusiva a concessionários aderentes YAMAHA Motor, para os modelos Tricity 125, D´elight 125 e Xenter 125 disponíveis para entrega durante a validade da campanha, não acumulável com outras campanhas ou promoções que estejam em vigor. Oferta de seguro (de responsabilidade civil / RC com assistência em viagem / AV e proteção jurídica / PJ; O proprietário poderá ainda, caso deseje, incluir coberturas adicionais, devendo para tal pagar o custo inerente a essa cobertura adicional que pretender; A YMENV - Portugal substitui-se ao proprietário no pagamento do prémio de seguro, apenas e só, referente ao primeiro ano de vigência do seguro.) + Depósito de Combustível Atestado + Oferta de 125€ em senhas de gasolina + Blusão Urban Curto. Todos os preços têm IVA incluído à taxa legal em vigor. Ao P.V.P.R., (Preço de Venda ao Público Recomendado), apresentado acrescem os custos referentes ao ecovalor, despesas de legalização e transporte, ISV e IUC.



Esta campanha respresenta uma vantagem, somando todas as ofertas englobadas, de aproximadamente 525€.

Deslocações diárias mais fáceis, económicas e com muito estilo.