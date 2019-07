REFADO – Concerto Solidário das Famílias Fadistas

Este espectáculo é constituído por um excelente painel de Fadistas e Músicos, familiares entre si, como são os casos do José da Câmara e da sobrinha Teresa Câmara Fonseca, do António Pinto Basto e do filho Gustavo, dos irmãos Mico e Gonçalo Câmara Pereira, da Tânia Oleiro e a mãe Maria do Céu Crispim, da Teresa Siqueira e o filho Rodrigo Rebello de Andrade. E ainda contamos com Salvador Taborda.