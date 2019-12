Maria Mergulhão - Museu nacional de Faro

O Museu Municipal de Faro inaugura no dia 5 de Dezembro, Messages in a bottle, uma exposição de arte contemporânea dedicada as obras da artista Portuguesa, Maria Mergulhao.O trabalho de Maria Mergulhao abrange pintura, poesia, performance e instalação, afirmando se sempre numa conotação confessional.As pinturas de tamanho geralmente grande, pintadas a spray em cores gritantes, revelam palavras ou frases emotivas e de caracter pessoal.A plasticidade destas peças é familiar por associação a técnicas do grafitti, em contraste com o uso de figuração, pintura abstracta e texto.Messages in a bottle, apresenta uma seleção de pinturas que exploram clichés da musica pop – frases que ficam no ouvido, e que eventualmente começam a definir uma geração, ou uma época.A artista, interessa-se particularmente por aquelas frases que definem certos aspectos de feminidade e que contribuem para a integração de frases relacionadas com a emancipação da sexualidade da mulher, no nosso dia-a-dia.Nesta exposição, Maria Mergulhão interroga-se sobre o papel do plágio no mundo da arte, extendendo estas ideas á formação de historias, mitos e lendas.Maria Mergulhao nasceu em 1993 em Lisboa, mudou-se para Londres em 2010 onde estudou Fine Arte na faculdade de Goldsmiths, na University for Creative Arts e na faculdade Sotheby’s Institute.Vivendo sempre no meio artístico, a artista mudou-se para Portugal em 2016, onde desde então trabalha e escreve no seu estúdio cor-de-rosa nos arredores de Lisboa.