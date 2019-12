Dezembro, mês da Inclusão no Centro Cultural Malaposta

De uma forma social, a Inclusão representa um ato de igualdade entre os diferentes indivíduos que habitam em determinada sociedade. Esta ação permite que todos tenham o mesmo direito de integrar e participar nas várias dimensões do seu ambiente, sem sofrer qualquer tipo de discriminação e preconceito.





Centro Cultural Malaposta dedica a programação de dezembro a esta temática, a Inclusão com uma programação diversificada nas áreas do cinema, teatro, dança, música, teatro e cinema para infância.

Alguns destaques da programação:





Cinema





DEZ 1: E Agora? Lembra-me

Documentário de Joaquim Pinto

Joaquim Pinto convive com o VIH e o VHC há quase 20 anos. E AGORA? LEMBRA-ME é o caderno de apontamentos de um ano de ensaios clínicos com drogas tóxicas e ainda não aprovadas para o VHC. Uma reflexão aberta e eclética sobre o tempo e a memória, as epidemias e a globalização, a sobrevivência para além do expectável, a dissensão e o amor absoluto.









Num vai e vem entre o presente e o passado, o filme é também um tributo aos amigos que partiram e aos que permanecem. Mais informação aqui

Teatro para Infância





DEZ 4 a 8: ReVerso

Poesia e Infância são de alguma forma sinónimos e os poemas de Alexandre Dale são para se comer, cheirar, tocar e cantar.

"Os poemas entram-nos na vida pela porta aberta,

a porta do coração que pensa, a da cabeça que sente..."

Partindo de poemas inéditos de Alexandre Dale, autor duas vezes galardoado com o Prémio Literário Cidade de Almada, a Companhia criou um espetáculo particularmente dirigido à primeira infância.





"É mais ou menos assim: Era uma vez uma menina de renda (...) que tinha uma nuvem, e era uma vez um afinador de pianos (que era no fundo um afinador de poemas) que tinha um chapéu preto e uma maleta pequenina cheia de orelhas. REVERSO é um espetáculo sobre poesia que é em si mesmo (...) um poema. Um poema pequenino que serve para mostrar a poesia às crianças." Sarah Adamopoulos.





Mais informação aqui

Cinema para Infância

Dez 8: O Dia Mais Curto: AMIGUINHOS

O programa "Amiguinhos" é composto por pequenas histórias sem falas, oriundas de toda a Europa, que nos levam ao encontro de engraçados e ternos animais numa viagem pelas quatro estações do ano.





Pelo sétimo ano consecutivo, Portugal celebra a grande festa da curta-metragem com dezenas de sessões de cinema por todo o país e centenas de espectadores. Junte-se a nós e dê as boas-vindas a mais um Inverno no aconchego do cinema!





O Dia Mais Curto será, uma vez mais, a celebração popular e global da curta-metragem à qual a Malaposta se associa.

Mais informação aqui



Música

DEZ 6: Vertigem

Os Vertigem trazem para o palco músicas originais cantadas em português num ambiente místico que conjuga world music com sonoridades modernas. Já tocaram em diversos espaços como o Teatro do Bairro, Teatroesfera, Livraria Ler Devagar, Festival Aqui ao Lado, entre outros. Atualmente estão a gravar o primeiro álbum com a editora BeatCells.





Aliu Baió, um dos membros da banda, cego desde nascença, começou a tocar bateria aos 14 anos no Centro Helen Keller durante seis anos, de onde saiu para frequentar o curso de quatro anos na escola de Jazz Luís Villas-Boas. Para além de bateria, também estudou saxofone e piano. Para além da sua banda principal, os Vertigem, Aliu também tem a sua própria formação que denominou de Septeto Baió, da qual fazem parte os elementos dos Vertigem mais três músicos de Jazz também estudantes da escola de Jazz. Apesar de estudar Jazz, Aliu é um baterista que adora explorar diversos estilos musicais desde rock, música tradicional portuguesa, ritmos africanos, a ritmos latinos. Para além de músico, Aliu Baió também é um desportista profissional.

Mais informação aqui



Sobre o Centro Cultural Malaposta

No âmbito do Concurso Público para a Concessão da Gestão e Exploração do Centro Cultural Malaposta, a Minutos Redondos - Manuela Jorge e Joana Ferreira -, estão a desenvolver o projeto artístico apresentado à Câmara Municipal de Odivelas, desde março de 2019.

Duas produtoras e gestoras de projetos culturais aliam a experiência adquirida ao longo da sua carreira, lançando-se neste desafio num espaço que possui uma multiplicidade de valências.

Da equipa nuclear da Minutos Redondos fazem parte Manuela Jorge e Joana Ferreira (Direção Artística, de Produção e de Gestão), Daniela Sampaio (Assistente de Direção e Produção Executiva), João Cachulo e João Chicó (Contrapeso - Direção Técnica).

Com 5 salas - Auditório, Sala Experimental, Blackbox, Café-Teatro e Sala de Cinema - queremos que este seja um lugar partilhado por todos os artistas, mas sobretudo pelo público, que encontrará uma oferta cultural eclética e diversificada.

Em termos programáticos, optámos pela realização de Ciclos mensais, onde existirá um tema predominante, sendo que abril foi o mês da Dança, maio o mês da Língua Portuguesa, junho o da Criança, julho o mês das Curtas, setembro o do Recomeço, outubro o mês da Música, novembro o mês do Cinema e, finalmente, dezembro o mês da Inclusão.

O Centro Cultural Malaposta é e continuará a ser um espaço municipal que tem como missão servir as suas populações, cumprindo assim um serviço público de cultura. Este é o pilar orientador de toda a gestão e programação que tentaremos seguir ao longo da nossa permanência neste espaço.

2019 é um ano de experimentação, um ano de conhecimento dos públicos, de estabelecimento de contactos e parcerias e de lançamento de desafios à comunidade artística e à comunidade residente no Concelho de Odivelas.