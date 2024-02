Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Máquina de lavar loiça com tecnologia “Savewater” da Beko eleita produto do ano 2024

SaveWater foi considerada Produto do Ano 2024, colocando a marca no topo das preferências dos portugueses na categoria de "máquinas de lavar loiça".





A Beko, líder mundial no setor dos eletrodomésticos com uma vasta gama de produtos inovadores e sustentáveis, acaba de obter mais um reconhecimento, desta vez a nível nacional. A Máquina de Lavar Loiça com tecnologiafoi considerada, colocando a marca no topo das preferências dos portugueses na categoria de "máquinas de lavar loiça".

A tecnologia SaveWater, presente nas Máquinas de Lavar Loiça Beko permite uma redução de 27% no consumo de água, com a mesma garantia e resultados de lavagem das máquinas convencionais.





Esta poupança de água é possível graças a um sistema de económica circular, desenvolvido pela marca. A máquina de lavar loiça Beko SaveWater BDFN38641XC é uma mistura de eficiência, tecnologia avançada e compromisso sustentável. Com uma elevada eficiência energética de classe C, este modelo, cuja inovação foi distinguida pelos portugueses, reutiliza a água entre ciclos. A água do enxaguamento final é recolhida e armazenada num reservatório higienizado para ser reaproveitada no ciclo de lavagem seguinte, utilizando assim 6,9 litros de água em vez de 9,5 litros, resultando numa poupança significativa a médio prazo.





Com uma grande capacidade de carga, esta máquina destaca-se pela versatilidade com 6 programas diferentes, entre eles o CornerIntense, composto por três braços de pulverização que garantem uma cobertura completa, mesmo nos cantos, o HygieneIntense, para lavagens higiénicas que eliminam 99,9% dos vírus e bactérias e o Motor ProSmart Inverter, que permite obter um melhor desempenho de eficiência energética, níveis de ruídos mais baixos e uma maior durabilidade, redefinindo assim os padrões de cuidado da loiça ao mesmo tempo que proporciona uma limpeza eficiente e sustentável.

Cem Basaral, Country Manager da Beko Portugal, refere que "o nosso estudo mais recente sobre "Hábitos Sustentáveis nos lares portugueses" revelou que 81% dos portugueses têm como preocupações mais comuns a redução do consumo de água e energia. Este prémio reforça essa preocupação e o nosso compromisso em oferecer soluções amigas do ambiente e com inovação sustentável. Queremos ajudar a tornar os lares portugueses ainda mais eficientes através do nosso posicionamento de "Efeito dominó positivo", que defende que cada ação, por mais pequena que seja, tenha um impacto na sustentabilidade do planeta, desde que seja feita no coletivo, e é, por isso, particularmente gratificante que este prêmio tenha sido uma escolha dos próprios consumidores. Vamos continuar a desenvolver soluções que atendam às necessidades dos consumidores, do planeta e das gerações futuras".



Conduzido pela ConsumerChoice e pela Netsonda, a maior empresa de full service & research 100% portuguesa, o Produto do Ano é o único método de avaliação certificado em Portugal em gestão de qualidade, onde são os próprios consumidores a reconhecer os produtos eleitos pelo seu fator de inovação.