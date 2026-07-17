MANTÉM-TE EM JOGO: DOVE E MEDIALIVRE JUNTAM-SE PARA PROMOVER A CONFIANÇA CORPORAL E COMBATER O ABANDONO DO DESPORTO NOS ADOLESCENTES

Projeto passou por escolas de Vila Nova de Gaia e Lisboa e deu voz a atletas, especialistas e jovens para promover uma relação mais positiva com o corpo e com o desporto.
A
Dove, a FUSE e a Medialivre uniram-se no projeto "Mantém-te em Jogo",
uma iniciativa que pretende contribuir para a construção da confiança corporal
entre os jovens e ajudar a combater uma realidade preocupante: o abandono
precoce do desporto durante a adolescência.
O
projeto procura gerar reflexão, promover a literacia sobre autoestima e criar
conversas positivas em torno da relação entre o corpo, a confiança e a prática
desportiva.
Como
parte da iniciativa, foram realizados dois eventos em contexto escolar: na
Escola Secundária Arquiteto Oliveira Ferreira, em Arcozelo, Vila Nova de Gaia,
e na Escola Secundária D. Pedro V, em Lisboa. No total, cerca de 320 alunos e
professores participaram nestas sessões, que juntaram atletas de referência,
especialistas em psicologia e jovens estudantes para uma conversa aberta sobre
autoestima, imagem corporal e os desafios que muitos adolescentes enfrentam
dentro e fora do desporto.
Em
Vila Nova de Gaia, participaram a guarda-redes de futsal Ana Catarina
Pereira e a atleta olímpica de Triplo Salto Patrícia Mamona. Em
Lisboa, a conversa contou com a judoca olímpica Patrícia Sampaio e a ginasta
Filipa Martins. As sessões foram moderadas por Catarina Raminhos, autora
e criadora de conteúdos, e contaram ainda com a participação da psicóloga
Sandra Torres, professora associada da Faculdade de Psicologia e de
Ciências da Educação da Universidade do Porto e parceira do Projeto pela
Autoestima de Dove.
Ao
longo dos encontros foram partilhadas histórias reais, experiências pessoais e
testemunhos inspiradores sobre momentos de dúvida, insegurança e superação.
Através de uma abordagem próxima e participativa, os alunos foram convidados a
refletir sobre a forma como os comentários, os estereótipos, a pressão social e
as expectativas em torno do corpo podem influenciar a relação dos jovens com o
desporto.
O
projeto parte de uma evidência identificada pela Dove através do programa “Confiante
no Desporto”: a baixa confiança corporal é uma das principais razões que
levam muitas raparigas e rapazes a abandonar a prática desportiva durante a
adolescência. Ao mesmo tempo, o desporto pode ser uma das ferramentas mais
poderosas para desenvolver autoestima, confiança e sentido de pertença.
"Sabemos
que o desporto pode ter um impacto transformador na vida dos jovens. No
entanto, sabemos também que muitas raparigas acabam por se afastar da prática
desportiva numa fase particularmente importante das suas vidas, muitas vezes
devido a inseguranças relacionadas com a imagem corporal. Com o projeto
'Mantém-te em Jogo' queremos contribuir para mudar esta realidade, promovendo a
confiança corporal e criando espaços onde mais jovens sintam que pertencem ao
desporto e que podem continuar a fazer aquilo de que gostam", afirma Joana
Gomes, Marketing Lead da Dove Portugal.
Além
dos eventos presenciais, "Mantém-te em Jogo" inclui um ecossistema de
conteúdos desenvolvidos pela Dove e Medialivre, que continuará a explorar temas
como a confiança corporal, a menstruação no desporto, o papel dos treinadores e
professores, a representação do desporto feminino nos media e as
histórias de atletas que encontraram no desporto uma fonte de confiança.
Entre
os conteúdos já lançados destaca-se o manifesto protagonizado pela judoca
olímpica Patrícia Sampaio, que reforça a mensagem central da iniciativa: o
corpo não é um obstáculo, mas sim aquilo que permite aos jovens alcançar o seu
potencial.
"Desde
o primeiro momento acreditámos que este não podia ser apenas mais um projeto de
comunicação. O nosso desafio foi transformar um dado preocupante numa conversa
relevante para quem pode fazer a diferença: os jovens, as escolas, os
professores, os treinadores e as famílias. O 'Mantém-te em Jogo' mostra como
uma estratégia integrada, construída em parceria com marcas e media, pode gerar
impacto real e prolongar a conversa muito para além da campanha", explica Andreia
Ventura , Influence Marketing & Social Media Lead, da FUSE.
A
FUSE trabalhou em conjunto com a Dove e a Medialivre na construção de uma
iniciativa capaz de gerar impacto junto dos jovens, das escolas e da comunidade
educativa, através de uma combinação de conteúdos editoriais, experiências
presenciais e plataformas digitais.
"A
pergunta que deu origem a este projeto foi simples: qual é a verdade invisível
por trás da desistência de tantas raparigas do desporto? Com o estudo Dove
'Impacto da Confiança Corporal e Autoestima na Prática Desportiva dos Jovens',
percebemos que a resposta passa muitas vezes pela confiança. Enquanto grupo de media
parceiro deste projeto, sentimos que tínhamos a responsabilidade de trazer
esta conversa para a esfera pública e de ajudar a transformar essa realidade em
histórias capazes de informar, inspirar e gerar mudança", afirma Luís
Ferreira, diretor-geral comercial da Medialivre.
Todos
os conteúdos do projeto estão disponíveis em mantemteemjogo.record.pt
Com
esta iniciativa, a Medialivre reforça a sua aposta em projetos de branded
content com impacto social, pondo o poder do storytelling, da
informação e das suas marcas ao serviço de temas relevantes para a sociedade
portuguesa e para as novas gerações.
MANTÉM-TE EM JOGO: DOVE E MEDIALIVRE JUNTAM-SE PARA PROMOVER A CONFIANÇA CORPORAL E COMBATER O ABANDONO DO DESPORTO NOS ADOLESCENTES