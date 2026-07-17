MANTÉM-TE EM JOGO: DOVE E MEDIALIVRE JUNTAM-SE PARA PROMOVER A CONFIANÇA CORPORAL E COMBATER O ABANDONO DO DESPORTO NOS ADOLESCENTES

Projeto passou por escolas de Vila Nova de Gaia e Lisboa e deu voz a atletas, especialistas e jovens para promover uma relação mais positiva com o corpo e com o desporto.

A Dove, a FUSE e a Medialivre uniram-se no projeto "Mantém-te em Jogo", uma iniciativa que pretende contribuir para a construção da confiança corporal entre os jovens e ajudar a combater uma realidade preocupante: o abandono precoce do desporto durante a adolescência.

O projeto procura gerar reflexão, promover a literacia sobre autoestima e criar conversas positivas em torno da relação entre o corpo, a confiança e a prática desportiva.

Como parte da iniciativa, foram realizados dois eventos em contexto escolar: na Escola Secundária Arquiteto Oliveira Ferreira, em Arcozelo, Vila Nova de Gaia, e na Escola Secundária D. Pedro V, em Lisboa. No total, cerca de 320 alunos e professores participaram nestas sessões, que juntaram atletas de referência, especialistas em psicologia e jovens estudantes para uma conversa aberta sobre autoestima, imagem corporal e os desafios que muitos adolescentes enfrentam dentro e fora do desporto.

Em Vila Nova de Gaia, participaram a guarda-redes de futsal Ana Catarina Pereira e a atleta olímpica de Triplo Salto Patrícia Mamona. Em Lisboa, a conversa contou com a judoca olímpica Patrícia Sampaio e a ginasta Filipa Martins. As sessões foram moderadas por Catarina Raminhos, autora e criadora de conteúdos, e contaram ainda com a participação da psicóloga Sandra Torres, professora associada da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto e parceira do Projeto pela Autoestima de Dove.

Ao longo dos encontros foram partilhadas histórias reais, experiências pessoais e testemunhos inspiradores sobre momentos de dúvida, insegurança e superação. Através de uma abordagem próxima e participativa, os alunos foram convidados a refletir sobre a forma como os comentários, os estereótipos, a pressão social e as expectativas em torno do corpo podem influenciar a relação dos jovens com o desporto.

O projeto parte de uma evidência identificada pela Dove através do programa “Confiante no Desporto”: a baixa confiança corporal é uma das principais razões que levam muitas raparigas e rapazes a abandonar a prática desportiva durante a adolescência. Ao mesmo tempo, o desporto pode ser uma das ferramentas mais poderosas para desenvolver autoestima, confiança e sentido de pertença.

"Sabemos que o desporto pode ter um impacto transformador na vida dos jovens. No entanto, sabemos também que muitas raparigas acabam por se afastar da prática desportiva numa fase particularmente importante das suas vidas, muitas vezes devido a inseguranças relacionadas com a imagem corporal. Com o projeto 'Mantém-te em Jogo' queremos contribuir para mudar esta realidade, promovendo a confiança corporal e criando espaços onde mais jovens sintam que pertencem ao desporto e que podem continuar a fazer aquilo de que gostam", afirma Joana Gomes, Marketing Lead da Dove Portugal.

Além dos eventos presenciais, "Mantém-te em Jogo" inclui um ecossistema de conteúdos desenvolvidos pela Dove e Medialivre, que continuará a explorar temas como a confiança corporal, a menstruação no desporto, o papel dos treinadores e professores, a representação do desporto feminino nos media e as histórias de atletas que encontraram no desporto uma fonte de confiança.

Entre os conteúdos já lançados destaca-se o manifesto protagonizado pela judoca olímpica Patrícia Sampaio, que reforça a mensagem central da iniciativa: o corpo não é um obstáculo, mas sim aquilo que permite aos jovens alcançar o seu potencial.

"Desde o primeiro momento acreditámos que este não podia ser apenas mais um projeto de comunicação. O nosso desafio foi transformar um dado preocupante numa conversa relevante para quem pode fazer a diferença: os jovens, as escolas, os professores, os treinadores e as famílias. O 'Mantém-te em Jogo' mostra como uma estratégia integrada, construída em parceria com marcas e media, pode gerar impacto real e prolongar a conversa muito para além da campanha", explica Andreia Ventura , Influence Marketing & Social Media Lead, da FUSE.

A FUSE trabalhou em conjunto com a Dove e a Medialivre na construção de uma iniciativa capaz de gerar impacto junto dos jovens, das escolas e da comunidade educativa, através de uma combinação de conteúdos editoriais, experiências presenciais e plataformas digitais.

"A pergunta que deu origem a este projeto foi simples: qual é a verdade invisível por trás da desistência de tantas raparigas do desporto? Com o estudo Dove 'Impacto da Confiança Corporal e Autoestima na Prática Desportiva dos Jovens', percebemos que a resposta passa muitas vezes pela confiança. Enquanto grupo de media parceiro deste projeto, sentimos que tínhamos a responsabilidade de trazer esta conversa para a esfera pública e de ajudar a transformar essa realidade em histórias capazes de informar, inspirar e gerar mudança", afirma Luís Ferreira, diretor-geral comercial da Medialivre.

Todos os conteúdos do projeto estão disponíveis em mantemteemjogo.record.pt

Com esta iniciativa, a Medialivre reforça a sua aposta em projetos de branded content com impacto social, pondo o poder do storytelling, da informação e das suas marcas ao serviço de temas relevantes para a sociedade portuguesa e para as novas gerações.