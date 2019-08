ISG aposta na logística e gestão de operações

Devido à sua localização geoestratégica, Portugal apresenta algumas vantagens competitivas na área da logística. Para tal é necessário apostar na formação de quadros superiores, que possam ser capazes de identificar oportunidades e avaliar investimentos no mercado, potenciando o crescimento da economia.

Nesta senda, o Curso de Pós-Graduação em Logística e Gestão de Operações do ISG | Instituto Superior de Gestão, procura dotar os formandos de conhecimentos e competências que permitam dar resposta aos desafios estratégicos e táticos que são colocados no mundo de hoje ao longo da Cadeia de Abastecimento.





Com a coordenação científica do Prof. Eng.º Carlos Paz, Docente do ISG, o Curso está previsto arrancar em Outubro de 2019. Com uma duração total de 124 horas, realizar-se-á em horário pós laboral.