No próximo dia 30 de agosto, sexta-feira, às 21:30, no Picadeiro Henrique Calado, na Calçada da Ajuda (Belém), terá lugar a Gala "Cavalos, Fado e Guitarradas", um espetáculo único com interpretação de fado e guitarradas ao vivo e que contará com a participação especial de Isabelinha, que será acompanhada por Luís Guerreiro, na guitarra portuguesa, Bernardo Saldanha, na viola de fado e Vasco Sousa no contrabaixo.





Esta apresentação, na qual os diversos números da Escola Portuguesa de Arte Equestre serão executados ao som de fado e guitarradas, insere-se no âmbito das comemorações do 40º aniversário da Escola Portuguesa de Arte Equestre, uma efeméride que tem vindo a ser celebrada com um programa diversificado e que se prolongará ao longo de todo o ano.

Apaixonada pela equitação, que iniciou aos cinco anos, aliado ao gosto pelo ballet clássico, que praticou até aos 17 anos, Isabelinha entregou-se aos 19 anos à paixão pelo fado que descobriu na casa materna. Recentemente, a fadista juntou-se a Rodrigo Guedes de Carvalho, jornalista da SIC, no projecto "Xave" para interpretar um conjunto de temas de que o jornalista é letrista e compositor. O tema de estreia "Se foi amor" anunciou o disco "Finalmente" que foi lançado em abril deste ano.





De referir que a Escola Portuguesa de Arte Equestre tem apresentações diárias, de 3ª. a sábado, entre as 10.00 e as 12:30, - as "Manhãs da Arte Equestre", - e Galas na última sexta-feira de cada mês.