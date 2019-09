Varanegra vence Medalha de Ouro no XI Concurso Nacional de Presuntos de Porco Alentejano

No decorrer das comemorações desse dia a ANCPA – Associação Nacional de Criadores de Porco Alentejano, entidade organizadora do evento desenvolveu algumas atividades relacionadas com o porco alentejano, de onde se destacou a 11ª edição do referido concurso, tendo a SEL obtido o primeiro (ouro) lugar com um PRESUNTO VARANEGRA.

O Presunto VARANEGRA conta com 9 medalhas de ouro, 3 delas internacionais desde do início da sua produção em 2016.

Portugal tem a melhor matéria prima, só podiam dar presuntos de excelência.