Sociedade Ponto Verde dá palco à inovação com uma nova websérie

A Sociedade Ponto Verde (SPV) lança esta quarta-feira a websérie “Sociedade Ponto Verde: Embalagens e Inovação Sempre no Ponto”. Composta por 12 episódios, a série destaca o papel da inovação e das novas soluções tecnológicas na evolução da reciclagem de embalagens em Portugal. O primeiro episódio já está disponível no canal de YouTube da SPV.

Websérie sobre inovação e futuro da reciclagem de embalagens surge no âmbito da comemoração dos 30 anos da SPV

Série de 12 episódios dá a conhecer a evolução do SIGRE (Sistema Integrado de Gestão de Resíduos) e os projetos que estão a transformar a reciclagem de embalagens em Portugal

Episódios vão estar disponíveis no canal de Youtube e site da SPV e o primeiro episódio já está no ar

Ao longo de três décadas - que não se medem apenas em anos, mas em impacto -, a SPV tem sido motor de evolução e inovação no setor da reciclagem de embalagens em Portugal, contribuindo para transformar um comportamento ainda emergente num hábito socialmente reconhecido. Integrada nas comemorações dos 30 anos da entidade, esta iniciativa mostra de que forma o investimento em tecnologia, novos processos e a colaboração entre diferentes agentes da cadeia de valor estão a contribuir para tornar o sistema mais eficiente.

De destacar que a Sociedade Ponto Verde tem assumido, nos seus 30 anos de atividade, um papel de liderança na inovação e investido no desenvolvimento de soluções para o setor, com um investimento acumulado de 18,9 milhões de euros em inovação e I&D, o que permitiu desenvolver 120 estudos e projetos em parceria com mais de 150 entidades. Estes projetos têm dado origem a soluções como inteligência artificial aplicada à triagem de resíduos de embalagens, sensorização em ecopontos para otimização das rotas de recolha, soluções de rastreabilidade de materiais, modelos inteligentes de recolha seletiva, automação industrial e ferramentas de incentivo ao comportamento dos cidadãos.

Assim, com uma abordagem centrada no papel da inovação impulsionada pela Sociedade Ponto Verde, cada episódio da websérie parte de um desafio concreto e acompanha o percurso até à solução, apresentando projetos inovadores nos quais a SPV esteve envolvida, incentivando novas respostas para os desafios da reciclagem de embalagens.

Num contexto de metas ambientais cada vez mais exigentes, a inovação assume um papel determinante para acelerar a evolução do sistema de reciclagem de embalagens. Em Portugal, este desafio representa também uma oportunidade: o país tem como objetivo reciclar 65% das embalagens colocadas no mercado até 2029. Apesar do caminho ainda a percorrer, o reforço do investimento, o desenvolvimento de novas soluções e a colaboração entre diferentes agentes do setor estão a criar condições para melhorar o desempenho e aproximar o país destas metas.

“A Sociedade Ponto Verde tem assumido um papel de liderança na evolução do sistema de reciclagem de embalagens em Portugal. Ao longo destas três décadas, temos trabalhado para criar condições para que a inovação aconteça, apoiando soluções que melhoram a recolha, a valorização e a reciclagem de embalagens. Esta websérie é uma oportunidade para mostrar que a economia circular se constrói através da colaboração e da capacidade de encontrar novas respostas. Porque é através da inovação, da criatividade e da vontade de transformar o presente que continuaremos a construir o futuro da reciclagem de embalagens”, destaca a CEO da Sociedade Ponto Verde, Ana Trigo Morais.

A nova série pretende evidenciar que a reciclagem de embalagens integra um sistema em constante evolução, no qual a inovação tem sido um dos principais motores de transformação, aproximando a economia circular da realidade das empresas e dos cidadãos.

“Sociedade Ponto Verde: Embalagens e Inovação Sempre no Ponto” convida a acompanhar este caminho de mudança e a descobrir como novas soluções estão a moldar o futuro da reciclagem em Portugal - o primeiro episódio já está disponível no canal de YouTube da Sociedade Ponto Verde e pode ser visto aqui.

Saiba mais aqui.

Lisboa, 1 de julho de 2026

Sobre a Sociedade Ponto Verde

Desde 1996 que a Sociedade Ponto Verde (SPV) tem como missão contribuir para a promoção da economia circular através do Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens (SIGRE), assente num forte compromisso com a inovação e I&D, a literacia ambiental e a cidadania ativa. Entidade privada sem fins lucrativos e líder de mercado, é responsável pelo encaminhamento para reciclagem e valorização dos resíduos de embalagens resultantes do grande consumo. Atualmente, serve cerca de 8 000 clientes, apoiando-os na conceção de embalagens mais circulares e propondo novas soluções para melhorar os processos de recolha, separação e tratamento.

Para reforçar a comunicação e sensibilização, em 2025, foi criada a Ponto Verde, uma nova marca com uma imagem renovada, que visa estar mais próxima dos cidadãos, criando um movimento agregador que une gerações de norte a sul do País e ilhas numa jornada coletiva pela reciclagem de embalagens e pela sustentabilidade.