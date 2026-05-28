Sandra Alvarez sucede a Sofia Barros na Direção Executiva da APAP

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A Direção da APAP - Associação Portuguesa das Agências de Publicidade, Comunicação e Marketing anuncia a nomeação de Sandra Alvarez como nova Diretora Executiva.



Sandra Alvarez Baptista

Após mais de 17 anos ao serviço da APAP, Sofia Barros deixa a associação, concluindo um percurso marcado pelo compromisso com o desenvolvimento e a valorização do setor da comunicação em Portugal. Ao longo do seu mandato, desempenhou um papel relevante no fortalecimento institucional da APAP, na dinamização das suas iniciativas e na representação da associação junto de entidades nacionais e internacionais do setor.

A Direção da APAP, representada pelo seu Presidente, António Roquette, bem como todos os seus associados, agradecem à Sofia Barros o profissionalismo, a dedicação e o contributo prestados ao longo destes anos, desejando-lhe os maiores sucessos nesta nova etapa da sua vida.

Sandra Alvarez, profissional amplamente reconhecida no setor da comunicação, media e marketing, com mais de 30 anos de experiência, assume a Direção Executiva da APAP a partir de 1 de junho de 2026.

Licenciada em Economia pelo ISEG, mestre em Marketing pelo ISCTE e doutoranda em Ciências da Comunicação pela Universidade Católica Portuguesa, Sandra Alvarez desenvolveu a sua carreira em algumas das principais empresas e grupos multinacionais da indústria. No universo das agências, integrou estruturas de referência no âmbito da publicidade, tais como a BBDO, a Havas Worldwide, a Leo Burnett e a DDB e, no âmbito das agências de meios, a PHD | Omnicom Media Group e a Havas Media. O seu percurso inclui ainda experiência em marcas e organizações como Reckitt Benckiser, F. Lima e BES/Novo Banco.

Paralelamente à sua atividade profissional, destacou-se pelo envolvimento associativo, académico e editorial, integrando entidades como a APPM - Associação Portuguesa dos Profissionais de Marketing, a Associação ISEG Alumni Económicas, bem como organizações do setor social, entre as quais a Make-A-Wish e a VilaComVida / Café Joyeux. Colabora também com o ISEG Executive Education enquanto professora convidada e coordenadora de programas ligados às áreas da comunicação e media, sendo ainda coautora de diversas publicações dedicadas ao digital, liderança e comunicação.

A entrada de Sandra Alvarez assegura a continuidade do trabalho desenvolvido pela APAP, reforçando o compromisso da associação com a inovação, a valorização do setor e a representação ativa da indústria da publicidade, comunicação e marketing em Portugal.

A Direção da APAP deseja-lhe os maiores sucessos neste novo desafio.