De 17 a 19 de Maio, em Vila Nova de Foz Côa

Vila Nova de Foz Côa soma e segue para a 8.ª edição do ‘Festival do Vinho do Douro Superior’

Diz o ditado que "primeiro estranha-se, depois entranha-se". O FVDS, estreado no final de 2012 como uma pequena feira regional, rapidamente passou a fazer parte do calendário dos grandes eventos vínicos do país, contribuindo decisivamente para a afirmação da identidade do Douro Superior. De vários pontos do país, das ilhas e até do estrangeiro, são vários os enófilos que se repetem de ano para ano. Alguns já passaram de visitantes a "caras conhecidas" dos produtores, que ultrapassam as seis dezenas e que vêem o FVDS como um importante momento de divulgação dos seus vinhos (a altura do ano é propícia à apresentação de novidades). O Douro Superior brinda-nos, ano após ano, com vinhos do Porto, brancos e tintos de qualidade e características singulares, o que comprova a evolução da produção vínica nesta sub-região do Douro.





Para além de néctares com berço no Douro Superior, o FVDS é também uma mostra de produtos alimentares típicos da região, que abrange os concelhos de Vila Nova de Foz Côa, Carrazeda de Ansiães, Figueira de Castelo Rodrigo, Freixo de Espada à Cinta, Mêda, São João da Pesqueira, Torre de Moncorvo e Vila Flor. Falamos de azeite, queijos, enchidos, doces e compotas, mas também da amêndoa – rainha na região – e seus derivados. O ouro líquido será ainda alvo de uma Prova Comentada, sob a batuta do expert Francisco Pavão.





Há ainda um vasto programa de actividades, onde se destacam o colóquio (mais detalhes abaixo), que este ano traz à discussão, na manhã de Sábado, o tema "Foz Côa, ponto de convergência de todas as proximidades"; e três provas de vinhos – "Grandes tintos do Douro Superior" (dia 17), "Grandes brancos do Douro Superior" (dia 18) e "Vinho do Poeto" (dia 19) – comentadas, respectivamente, pelos jornalistas e críticos de vinho da Grandes Escolhas Fernando Melo, Valéria Zeferino e Luís Ramos Lopes, e muito disputadas.





No âmbito do FVDS volta a realizar-se o relevante ‘Concurso de Vinhos do Douro Superior’, aberto a todos os que produzam vinhos nesta sub-região nas categorias Douro (branco e tinto) e vinhos generosos, que queiram participar e estejam presentes na feira. A avaliação é efectuada por um painel de jurados bastante ecléctico, mas acima de tudo, bastante conhecedor e que junta jornalistas, bloggers especializados, representantes do comércio e outros líderes de opinião. Uma das características mais salientada neste concurso é grande qualidade dos vinhos concorrentes já que, ao contrario do acontece na generalidade destas competições, aqui as grandes marcas e os vinhos mais prestigiados não deixam de marcar presença.





Colóquio eleva Foz Côa a "ponto de convergência de todas as proximidades"





Durante a manhã de Sábado, dia 18, é tempo de elevar Foz Côa a "ponto de convergência de todas as proximidades", durante o colóquio que vai acontecer no ExpoCôa, entre as 09h00 e as 13h00, com Fernando Melo, jornalista e crítico da Grandes Escolhas, como orientador e moderador.





Sustentada em três pilares – Nordeste, sub-região do Douro Superior e raia –, a chamada nova interioridade tem como base cinco frentes de proximidade: Geográfica e Social, pela interacção directa com distritos/concelhos vizinhos e pelos fluxos de mão de obra e capital humano que crescentemente vão povoando o concelho, respectivamente; Cultural, pelos muitos circuitos das artes, letras e criatividade que passam por Foz Côa; Gastronómica, reforçada pelo despertar para as cozinhas de raízes pela mão de cozinheiros e empresários que regressam à terra natal; e Vínica, pela qualidade e diversidade que se reconhece nos projectos actualmente em afirmação. Cada uma serve de motivo para reunir personalidades.





De acordo com o programa, a palestra começa, às 09h15, com a proximidade geográfica e social "embarcada" no turismo enquanto hub internacional centrado no caso do Pipadouro - Vintage Wine Travel representado por Gonçalo Correia dos Santos, CEO e um dos co-fundadores deste turismo fluvial de luxo. Uma oferta diferenciadora criada em 2007 e que, deste então, tem proporcionado múltiplas experiências ao longo do Rio Douro, também ao nível dos vinhos e da gastronomia.





Por sua vez, o Museu do Côa, plataforma de valorização de recursos endógenos, ao serviço da região, do país e do mundo, é esmiuçada, a partir das 09h45, no âmbito da proximidade cultural, por Bruno J. Navarro. Natural de Coimbra, licenciou-se em História na Faculdade de Letras da Universidade Clássica de Lisboa, onde também concluiu o mestrado em História Contemporânea. Foi docente e investigador na área e, em 2017, passou a desempenhar a função de Presidente da Fundação Côa Parque.





Às 10h15 é chegada a hora de falar acerca da proximidade gastronómica com a dupla inseparável Óscar e António Gonçalves. Os dois irmãos bragançanos administram, desde 1 de Março de 2014, a Pousada de Bragança elevando, gradualmente, a cozinha do G Pousada e o produto transmontano ao mais alto patamar da gastronomia. Um desafio recentemente recompensado com a conquista de uma estrela Michelin da edição de 2019 do Guia Michelin de Espanha e Portugal.





A proximidade vínica é o assunto em debate a partir das 11h15. O granito na transição com o xisto, brancos excepcionais, tintos clássicos, Portos diferentes é a temática a desenvolver com o Engenheiro Bento Amaral. Licenciado em Engenharia Alimentar pela Escola Superior de Biotecnologia, é enólogo, professor e, desde 2013, Director dos Serviços Técnicos e de Certificação do Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto (IVDP), para além de júri de vários concursos vínicos nacionais e internacionais, tendo sido condecorado com a Ordem do Infante D. Henrique atribuída, a 10 de Junho de 2009.





O Embaixador Francisco Seixas da Costa é, para fechar, o Keynote Speaker deste colóquio. Nascido em 1948, é licenciado em Ciências Sociais e Políticas pela Universidade Técnica de Lisboa e diplomata, desde 1975. Foi Secretário de Estados dos Assuntos Europeus, entre 1995 e 2001, ano em que foi embaixador português junto das Nações Unidas e, simultaneamente, da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa e no Brasil, bem como junto da UNESCO. Recentemente acumula as funções de membro do Concelho Geral Independente da RTP e a de Administrador da Mota-Engil SGPS S.A., desde 2017 e 2018, respectivamente, entre outras.





PROGRAMA





17 MAIO 2019 . SEXTA-FEIRA





17h00 Abertura do FVDS

19h00 - 20h30 Prova Comentada: Grandes tintos do Douro Superior

por Fernando Melo, jornalista e crítico da Vinho Grandes Escolhas

23h00 Encerramento da Feira





18 MAIO 2019 . SÁBADO





09h00 - 13h00 Concurso de Vinhos do Douro Superior 2019

Prova exclusiva para jurados

09h00 - 13h00 Colóquio: Foz Côa, ponto de convergência de todas as proximidades

Orientador e Moderador: Fernando Melo, jornalista

Consultar programa em (*)

14h00 Abertura da feira

16h00 - 17H30 Prova Comentada: Grandes brancos do Douro Superior

por Valéria Zeferino, jornalista e crítico da Vinho Grandes Escolhas

19h00 - 20h30 Prova Comentada: Azeites do Douro Superior e Trás-os-Montes

por Francisco Pavão, Director da Associação dos Olivicultores de Trás-os-Montes e Alto Douro (AOTAD)

22h00 Encerramento da Feira

22h15 Concerto ao Vivo: The Gift





19 MAIO 2019 . DOMINGO





14h00 Abertura da Feira

16h00 - 17h30 Prova Comentada: Vinho do Porto

por Luís Lopes, director editorial da Vinho Grandes Escolhas

17h30 Anúncio dos resultados do 8.º Concurso de Vinhos do Douro Superior

20h00 Encerramento do FVDS

