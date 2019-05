Corrida Pelicas: desporto, diversão e solidariedade 12 de maio, no Estádio INATEL-Lisboa

12:45

A quinta edição da Corrida Pelicas realiza-se já no próximo dia 12 de maio, no Estádio do Inatel, em Lisboa, às 9h30, e promete uma manhã desportiva em família, com muita diversão e surpresas para os mais novos.





A Corrida Pelicas destina-se a crianças dos 5 aos 13 anos, mas a iniciativa estende-se a toda a família. Ao longo da manhã as crianças poderão usufruir de um dinâmico programa destinado a estimular hábitos de vida saudável e a desenvolver o espírito de equipa. Entre atividades lúdicas e desportivas, os participantes poderão praticar ginástica, experimentar jogos tradicionais, brincar no insuflável Pelicas, assistir a teatrinhos e ganhar vouchers Jardim Zoológico, Aquashow e Malo Clinics, além de um gymbag, t-shirt e lancheira com merenda. Todos os participantes na Corrida Pelicas ganham uma medalha estando reservado um troféu para os vencedores.





"A Corrida Pelicas é mais que uma manhã diferente para as nossas crianças, é uma iniciativa orientada à promoção de um estilo de vida saudável e da realização de atividades ao ar livre. É também um evento desportivo que se reveste de cariz solidário e que nos tem permitido afetar a receita das inscrições a diversas instituições de solidariedade social", refere Ana Rita Branco, diretora de Comunicação, Marketing e Canais da Associação Mutualista Montepio.





Este ano, o valor angariado pelas inscrições na Corrida Pelicas reverterá, na totalidade, para a SOL – Associação de Apoio a Crianças com VIH/SIDA e para a APSI – Associação para a Promoção de Segurança Infantil.