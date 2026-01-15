Reciclar em Beleza: L’Oréal Portugal e Sociedade Ponto Verde

· No balanço da edição de 2025 do "Reciclar em Beleza", a L’Oréal Portugal e a Sociedade Ponto Verde (SPV) juntaram-se à Tratolixo e abriram as portas da Central de Triagem de Embalagens a dezenas de influenciadores digitais, permitindo-lhes acompanhar o percurso real das embalagens desde o ecoponto até ao fardo pronto para reciclagem.

· Ao longo de cinco meses, a iniciativa envolveu cerca de 100 influenciadores com a missão de recolher embalagens de beleza e desmistificar o processo de separação, transformando-os em embaixadores da economia circular junto das suas comunidades digitais.

· A ação integra o programa L’Oréal For The Future e marca o sexto ano consecutivo de parceria com a SPV, unindo inovação de produto (como o aumento de formatos refill) à literacia ambiental do consumidor.

Lisboa, 13 de janeiro de 2026: No âmbito do balanço da edição da campanha Reciclar em Beleza, a L’Oréal Portugal e a Sociedade Ponto Verde (SPV) levaram vários influenciadores digitais ao coração do processamento de resíduos: a Central de Triagem de Embalagens da Tratolixo.

As várias visitas marcaram o ponto alto de uma iniciativa que, ao longo de cinco meses, mobilizou cerca de 100 influenciadores numa missão clara: recolher embalagens de beleza e compreender o seu destino final. O objetivo foi transformar criadores de conteúdos em agentes de mudança, confrontando-os com a realidade do que acontece quando separamos as embalagens de champô, cremes ou maquilhagem em casa e depositamos estes resíduos nos ecopontos.

A visita à unidade responsável pelo tratamento de resíduos urbanos dos concelhos de Cascais, Mafra, Oeiras e Sintra permitiu aos influenciadores testemunhar a viagem de uma embalagem após ser recolhida do ecoponto até ao fardo prensado pronto para reciclagem.

Para Nuno Soares, Presidente do Conselho de Administração da Tratolixo, “esta abertura de portas é essencial para desmistificar o processo. Receber estes criadores de conteúdo aqui, no meio da operação, é fundamental. Não há nada como ver a escala da triagem ao vivo para perceber que a reciclagem de embalagens é um processo industrial complexo que começa na casa de cada um. Quando eles veem a quantidade de material que chega e a tecnologia necessária para o separar, a mensagem que levam para as redes sociais ganha uma autenticidade que nenhum guião conseguiria transmitir.”

João Jonas, um dos influenciadores que vestiu o colete refletor e percorreu as instalações da Tratolixo, descreve o impacto da experiência: “Para mim foi muito importante ter visto de perto como é feito o tratamento das embalagens após o consumo. E a quantidade que produzimos todos os dias? É surreal! Acho que é urgente na indústria da beleza, que está presente no nosso dia a dia com tantos produtos, ter esta atenção em criar campanhas de consciência sobre reciclar, re-aproveitar embalagens, materiais, etc... Foi muito gratificante poder comunicar esta iniciativa junto do L’Oréal Groupe e da Sociedade Ponto Verde.”

Esta ação imersiva reflete a estratégia do programa L’Oréal For The Future, focada em garantir que as embalagens têm o destino certo. A marca, que desde 2019 aumentou 17 vezes o número de produtos refill, sabe que a inovação no produto tem de ser acompanhada pela educação do consumidor.

Ana Sofia Amaral, Responsável de Sustentabilidade da L’Oréal Portugal, sublinha a importância de passar da teoria à prática, “No L’Oréal Groupe queremos mudar a perceção e mostrar os benefícios deste tipo de práticas. O objetivo passa por sensibilizar todos os nossos consumidores, tornando a correta separação de embalagens um hábito do dia-a-dia. Ver o envolvimento destes jovens na visita prova que, quando informados, os consumidores tornam-se parte ativa da solução.”

Para a Sociedade Ponto Verde, parceira desta iniciativa há seis anos consecutivos, estas ações são o motor da mudança comportamental necessária no País. Para o Diretor de Marketing, Sensibilização e Comunicação da SPV, Ricardo Sacoto Lagoa, “o conhecimento é a base para que a reciclagem de embalagens seja bem feita. E é através de parcerias como esta entre a Sociedade Ponto Verde e a L’Oréal, materializada no projeto ‘Reciclar em Beleza’ e que conta com o envolvimento de vários influenciadores, que conseguimos ampliar o alcance da nossa mensagem e incentivamos a mudança. É esta união de esforços, entre empresas, marcas e cidadãos, que nos vai levar ao ponto pretendido: termos mais pessoas convictas a reciclar as suas embalagens, levando o País a cumprir as metas que estão estabelecidas para este fluxo de resíduos.”

Com o encerramento desta edição, fica a certeza de que a mensagem da reciclagem de embalagens ganhou novos embaixadores, capazes de traduzir a complexidade técnica de um centro de tratamento para a linguagem acessível e urgente das redes sociais.

Nesta parceria, desde 2020, a L’Oréal Portugal e a Sociedade Ponto Verde oferecem uma plataforma digital no site da L’Oréal para educar sobre a separação de embalagens. A L’Oréal tem vindo a aumentar a aposta em embalagens mais sustentáveis, com metas para 2030 que passam por reduzir plásticos virgens, aumentar materiais reciclados e expandir produtos recarregáveis, englobadas no programa global do Grupo, o L’Oréal for the Future. Desde 2019, o número de referências recarregáveis aumentou quase 17 vezes, reforçando a liderança da marca em circularidade na indústria da beleza.

Sobre a L'Oréal

Durante 115 anos, a L’Oréal, líder global da indústria da beleza, tem-se dedicado unicamente a uma missão: cumprir as aspirações de beleza das pessoas em todo o mundo. O nosso propósito, criar a beleza que faz avançar o mundo, reflete a nossa visão da beleza como algo essencial, inclusivo, ético, generoso e comprometido com a sustentabilidade ambiental.

Com mais de 90.000 colaboradores dedicados, uma presença geográfica equilibrada e vendas em todas as redes de distribuição (comércio eletrónico, mercado de massa, grandes armazéns, farmácias, cabeleireiros, marcas e travel retail), em 2024 o Grupo gerou vendas no valor de 43.480 milhões de euros.

A L’Oréal aposta continuamente na inovação, contando com 21 centros de investigação em 13 países, dedicados a explorar as mais recentes inovações tecnológicas e científicas da indústria. Com uma equipa de mais de 4.000 cientistas e 8.000 profissionais especializados em tecnologia e digital, reforçamos o nosso compromisso de inventar o futuro da beleza, posicionando-nos como uma referência em Beauty Tech.

Com um portfólio de 37 marcas internacionais e compromissos ambiciosos de sustentabilidade, através do programa L’Oréal for the Future, garantimos oferecer a cada pessoa no mundo o melhor em qualidade, eficácia, segurança, transparência e responsabilidade, celebrando a beleza na sua diversidade infinita.

Mais informações em: https://www.loreal.com/pt-pt/portugal/news/group/

Sobre a Sociedade Ponto Verde

Desde 1996 que a Sociedade Ponto Verde (SPV) tem como missão contribuir para a promoção da economia circular através do Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens (SIGRE), assente num forte compromisso com a inovação e I&D, a literacia ambiental e a cidadania ativa. Entidade privada sem fins lucrativos e líder de mercado, é responsável pelo encaminhamento para reciclagem e valorização dos resíduos de embalagens resultantes do grande consumo. Atualmente, serve cerca de 8 000 clientes, apoiando-os na conceção de embalagens mais circulares e propondo novas soluções para melhorar os processos de recolha, separação e tratamento.

Para reforçar a comunicação e sensibilização, em 2025, foi criada a Ponto Verde, uma nova marca com uma imagem renovada, que visa estar mais próxima dos cidadãos, criando um movimento agregador que une gerações de norte a sul do País e ilhas numa jornada coletiva pela reciclagem de embalagens e pela sustentabilidade.