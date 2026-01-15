Reciclar em Beleza: L’Oréal Portugal e Sociedade Ponto Verde

transformam criadores de conteúdo em agentes de mudança com visita à Central de Triagem de Embalagens da Tratolixo
·
No balanço da edição de 2025 do "Reciclar em
Beleza", a L’Oréal Portugal e a Sociedade Ponto Verde (SPV) juntaram-se à
Tratolixo e abriram as portas da Central de Triagem de Embalagens a dezenas de
influenciadores digitais, permitindo-lhes acompanhar o percurso real das
embalagens desde o ecoponto até ao fardo pronto para reciclagem.
·
Ao longo de cinco meses, a iniciativa envolveu cerca de 100
influenciadores com a missão de recolher embalagens de beleza e desmistificar o
processo de separação, transformando-os em embaixadores da economia circular
junto das suas comunidades digitais.
·
A ação integra o programa L’Oréal For The Future e marca o
sexto ano consecutivo de parceria com a SPV, unindo inovação de produto (como o
aumento de formatos refill) à literacia ambiental do consumidor.
Lisboa, 13 de janeiro de 2026: No âmbito do balanço da
edição da campanha Reciclar em Beleza, a L’Oréal Portugal e a
Sociedade Ponto Verde (SPV) levaram vários influenciadores digitais ao coração
do processamento de resíduos: a Central de Triagem de Embalagens da Tratolixo.
As várias visitas marcaram o ponto alto de uma
iniciativa que, ao longo de cinco meses, mobilizou cerca de 100 influenciadores
numa missão clara: recolher embalagens de beleza e compreender o seu destino
final. O objetivo foi transformar criadores de conteúdos em agentes de mudança,
confrontando-os com a realidade do que acontece quando separamos as embalagens
de champô, cremes ou maquilhagem em casa e depositamos estes resíduos nos
ecopontos.
A visita à unidade responsável pelo tratamento de
resíduos urbanos dos concelhos de Cascais, Mafra, Oeiras e Sintra permitiu aos
influenciadores testemunhar a viagem de uma embalagem após ser recolhida do
ecoponto até ao fardo prensado pronto para reciclagem.
Para Nuno Soares, Presidente do
Conselho de Administração da Tratolixo, “esta abertura de portas é
essencial para desmistificar o processo. Receber estes criadores de conteúdo
aqui, no meio da operação, é fundamental. Não há nada como ver a escala da
triagem ao vivo para perceber que a reciclagem de embalagens é um processo
industrial complexo que começa na casa de cada um. Quando eles veem a
quantidade de material que chega e a tecnologia necessária para o separar, a
mensagem que levam para as redes sociais ganha uma autenticidade que nenhum
guião conseguiria transmitir.”
João Jonas, um dos influenciadores que vestiu o colete refletor
e percorreu as instalações da Tratolixo, descreve o impacto da experiência: “Para
mim foi muito importante ter visto de perto como é feito o tratamento das
embalagens após o consumo. E a quantidade que produzimos todos os dias? É
surreal! Acho que é urgente na indústria da beleza, que está presente no nosso
dia a dia com tantos produtos, ter esta atenção em criar campanhas de
consciência sobre reciclar, re-aproveitar embalagens, materiais, etc... Foi
muito gratificante poder comunicar esta iniciativa junto do L’Oréal Groupe e da
Sociedade Ponto Verde.”
Esta ação imersiva reflete a estratégia do programa L’Oréal For The Future, focada em garantir que as
embalagens têm o destino certo. A marca, que desde 2019 aumentou 17 vezes o
número de produtos refill, sabe que a inovação no produto tem de ser
acompanhada pela educação do consumidor.
Ana Sofia Amaral, Responsável de
Sustentabilidade da L’Oréal Portugal, sublinha a importância de passar da teoria à prática,
“No L’Oréal Groupe queremos mudar a perceção e mostrar os benefícios deste tipo
de práticas. O objetivo passa por sensibilizar todos os nossos consumidores,
tornando a correta separação de embalagens um hábito do dia-a-dia. Ver o
envolvimento destes jovens na visita prova que, quando informados, os
consumidores tornam-se parte ativa da solução.”
Para a Sociedade Ponto Verde, parceira desta
iniciativa há seis anos consecutivos, estas ações são o motor da mudança
comportamental necessária no País. Para o Diretor de Marketing,
Sensibilização e Comunicação da SPV, Ricardo Sacoto Lagoa, “o conhecimento
é a base para que a reciclagem de embalagens seja bem feita. E é através de
parcerias como esta entre a Sociedade Ponto Verde e a L’Oréal, materializada no
projeto ‘Reciclar em Beleza’ e que conta com o envolvimento de vários
influenciadores, que conseguimos ampliar o alcance da nossa mensagem e
incentivamos a mudança. É esta união de esforços, entre empresas, marcas e
cidadãos, que nos vai levar ao ponto pretendido: termos mais pessoas convictas
a reciclar as suas embalagens, levando o País a cumprir as metas que estão
estabelecidas para este fluxo de resíduos.”
Com o encerramento desta edição, fica a certeza de que
a mensagem da reciclagem de embalagens ganhou novos embaixadores, capazes de
traduzir a complexidade técnica de um centro de tratamento para a linguagem
acessível e urgente das redes sociais.
Nesta parceria, desde 2020, a L’Oréal Portugal e a
Sociedade Ponto Verde oferecem uma plataforma digital no site da L’Oréal para
educar sobre a separação de embalagens. A L’Oréal tem vindo a aumentar a aposta
em embalagens mais sustentáveis, com metas para 2030 que passam por reduzir
plásticos virgens, aumentar materiais reciclados e expandir produtos
recarregáveis, englobadas no programa global do Grupo, o L’Oréal for the
Future. Desde 2019, o número de referências recarregáveis aumentou quase 17
vezes, reforçando a liderança da marca em circularidade na indústria da beleza.
Sobre a L'Oréal
Durante 115
anos, a L’Oréal, líder global da indústria da beleza, tem-se dedicado
unicamente a uma missão: cumprir as aspirações de beleza das pessoas em todo o
mundo. O nosso propósito, criar a beleza que faz avançar o mundo, reflete a
nossa visão da beleza como algo essencial, inclusivo, ético, generoso e
comprometido com a sustentabilidade ambiental.
Com mais de
90.000 colaboradores dedicados, uma presença geográfica equilibrada e vendas em
todas as redes de distribuição (comércio eletrónico, mercado de massa, grandes
armazéns, farmácias, cabeleireiros, marcas e travel retail), em 2024 o Grupo
gerou vendas no valor de 43.480 milhões de euros.
A L’Oréal
aposta continuamente na inovação, contando com 21 centros de investigação em 13
países, dedicados a explorar as mais recentes inovações tecnológicas e
científicas da indústria. Com uma equipa de mais de 4.000 cientistas e 8.000
profissionais especializados em tecnologia e digital, reforçamos o nosso
compromisso de inventar o futuro da beleza, posicionando-nos como uma
referência em Beauty Tech.
Com um
portfólio de 37 marcas internacionais e compromissos ambiciosos de
sustentabilidade, através do programa L’Oréal for the Future, garantimos
oferecer a cada pessoa no mundo o melhor em qualidade, eficácia, segurança,
transparência e responsabilidade, celebrando a beleza na sua diversidade
infinita.
Desde 1996 que
a Sociedade Ponto Verde (SPV) tem como missão contribuir para a promoção da
economia circular através do Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de
Embalagens (SIGRE), assente num forte compromisso com a inovação e I&D, a
literacia ambiental e a cidadania ativa. Entidade privada sem fins lucrativos e
líder de mercado, é responsável pelo encaminhamento para reciclagem e
valorização dos resíduos de embalagens resultantes do grande consumo.
Atualmente, serve cerca de 8 000 clientes, apoiando-os na conceção de
embalagens mais circulares e propondo novas soluções para melhorar os processos
de recolha, separação e tratamento.
Para reforçar a
comunicação e sensibilização, em 2025, foi criada a Ponto Verde, uma nova marca
com uma imagem renovada, que visa estar mais próxima dos cidadãos, criando um
movimento agregador que une gerações de norte a sul do País e ilhas numa
jornada coletiva pela reciclagem de embalagens e pela sustentabilidade.
Reciclar em Beleza: L’Oréal Portugal e Sociedade Ponto Verde