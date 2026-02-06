ATENÇÃO, FOODIES: A FEIRA DE QUEIJOS, ENCHIDOS E VINHOS ESTÁ DE VOLTA AO CONTINENTE

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)
Com uma ampla variedade de
iguarias regionais e internacionais aos melhores preços, até 22 de fevereiro,
nas lojas Continente e no Continente Online.
Tábuas que dão vontade de
fotografar, experiências gastronómicas únicas e bons motivos para petiscar à
mesa. A Feira de Queijos, Enchidos e Vinhos do Continente está de
regresso e com novos sabores para descobrir. Até 22 de fevereiro, as
lojas Continente de todo o país e o Continente Online reúnem o melhor da
produção nacional e várias especialidades mundiais, aos melhores preços.
Para os cheese lovers,
há novos protagonistas. O Queijo Azul Cremoso Continente, que combina a
suavidade do leite de vaca e o caráter distintivo dos veios azuis, junta-se ao Queijo
de Ovelha Amanteigado Intenso A Nossa Queijaria, produzido segundo a
tradição da região da Serra da Arrábida, que se distingue pela textura cremosa
e sabor rico. Entre outros queijos, completam a seleção o Queijo de Azeitão
DOP e o Queijo Curado com Leite de Búfala Continente Seleção —que
andam nas bocas do mundo, depois de distinguidos com medalha de bronze nos World
Cheese Awards, e prometem elevar qualquer tábua à primeira prova.
Na charcutaria, o destaque vai para
a gama Continente Seleção Signature, que continua a crescer,
apresentando propostas pensadas para todos os gostos e para saborear com tempo:
à alheira e chouriça com carne de porco Bísaro, juntam-se agora a Chouriça
Picante de Porco Bísaro, de cura prolongada e sabor mais intenso, e o Presunto
de Porco Preto Bolota, com 30 meses de cura, cortado à mão em lascas finas.
Entre as sugestões, encontram-se ainda as Bolinhas de Alheira de Aves, de
Caça ou com Chouriçodo Continente, ideais para servir como entrada
ou prato principal.
E porque nenhuma experiência fica
completa sem um vinho à altura, a Garrafeira do Continente apresenta
sugestões exclusivas para harmonizar com estes sabores, como o Vinho Tinto
EA Syrah Alentejano, intenso e envolvente, que faz match com os
enchidos, ou o Vinho Verde Branco Soalheiro Alma Loureiro&Alvarinho,
fresco e elegante, ideal para acompanhar queijos de sabor mais marcado.
Todos
estes produtos, e muitos outros, estão disponíveis online e nas lojas
Continente, reforçando o compromisso da marca com a qualidade e sabor aos
melhores preços. A Feira de Queijos, Enchidos e Vinhos celebra igualmente a
diversidade e qualidade dos produtos portugueses, provenientes de várias
regiões do país e produzidos pelos produtores que integram o Clube de
Produtores Continente.
ATENÇÃO, FOODIES: A FEIRA DE QUEIJOS, ENCHIDOS E VINHOS ESTÁ DE VOLTA AO CONTINENTE