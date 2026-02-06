ATENÇÃO, FOODIES: A FEIRA DE QUEIJOS, ENCHIDOS E VINHOS ESTÁ DE VOLTA AO CONTINENTE

Com uma ampla variedade de iguarias regionais e internacionais aos melhores preços, até 22 de fevereiro, nas lojas Continente e no Continente Online.

Tábuas que dão vontade de fotografar, experiências gastronómicas únicas e bons motivos para petiscar à mesa. A Feira de Queijos, Enchidos e Vinhos do Continente está de regresso e com novos sabores para descobrir. Até 22 de fevereiro, as lojas Continente de todo o país e o Continente Online reúnem o melhor da produção nacional e várias especialidades mundiais, aos melhores preços.

Para os cheese lovers, há novos protagonistas. O Queijo Azul Cremoso Continente, que combina a suavidade do leite de vaca e o caráter distintivo dos veios azuis, junta-se ao Queijo de Ovelha Amanteigado Intenso A Nossa Queijaria, produzido segundo a tradição da região da Serra da Arrábida, que se distingue pela textura cremosa e sabor rico. Entre outros queijos, completam a seleção o Queijo de Azeitão DOP e o Queijo Curado com Leite de Búfala Continente Seleção — que andam nas bocas do mundo, depois de distinguidos com medalha de bronze nos World Cheese Awards, e prometem elevar qualquer tábua à primeira prova.

Na charcutaria, o destaque vai para a gama Continente Seleção Signature, que continua a crescer, apresentando propostas pensadas para todos os gostos e para saborear com tempo: à alheira e chouriça com carne de porco Bísaro, juntam-se agora a Chouriça Picante de Porco Bísaro, de cura prolongada e sabor mais intenso, e o Presunto de Porco Preto Bolota, com 30 meses de cura, cortado à mão em lascas finas. Entre as sugestões, encontram-se ainda as Bolinhas de Alheira de Aves, de Caça ou com Chouriço do Continente, ideais para servir como entrada ou prato principal.

E porque nenhuma experiência fica completa sem um vinho à altura, a Garrafeira do Continente apresenta sugestões exclusivas para harmonizar com estes sabores, como o Vinho Tinto EA Syrah Alentejano, intenso e envolvente, que faz match com os enchidos, ou o Vinho Verde Branco Soalheiro Alma Loureiro&Alvarinho, fresco e elegante, ideal para acompanhar queijos de sabor mais marcado.

Todos estes produtos, e muitos outros, estão disponíveis online e nas lojas Continente, reforçando o compromisso da marca com a qualidade e sabor aos melhores preços. A Feira de Queijos, Enchidos e Vinhos celebra igualmente a diversidade e qualidade dos produtos portugueses, provenientes de várias regiões do país e produzidos pelos produtores que integram o Clube de Produtores Continente.