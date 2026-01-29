APA dia 31 no NorteShopping

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

A APA promove campanha sobre lixo com exposição num centro comercial

Em período de saldos, a campanha da APA de comunicação, sensibilização e informação na área dos resíduos, pretende impactar diretamente os consumidores no NorteShopping, com uma ativação que pretende esclarecer o que são os bio resíduos, assim como reforçar a importância de uma adequada separação dos resíduos em casa e da reciclagem para um futuro sustentável do país. A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) convida-o (a) a marcar presença num encontro este sábado (31 janeiro), às 15H30, numa ativação da APA no NorteShopping (Piso 0, em frente à loja Zippy), no âmbito da campanha “Vamos Lixar o Lixo”. Neste encontro informal, marcam presença o Presidente da APA, José Pimenta Machado, a Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, Luísa Salgueiro, entre outros representantes políticos e empresariais da região, que estão disponíveis a serem entrevistados sobre este problema urgente da sociedade: a gestão dos resíduos em Portugal.”

Se houver disponibilidade em acompanhar este encontro, peço que me contacte diretamente.