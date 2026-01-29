APA dia 31 no NorteShopping

“A Agência
Portuguesa do Ambiente (APA) convida-o (a) a marcar presença num encontro este
sábado (31 janeiro), às 15H30, numa ativação da APA no NorteShopping (Piso 0,
perto da Worten e Pandora), no âmbito da campanha “Vamos Lixar o Lixo”. Neste
encontro informal, marcam presença o Presidente da APA, José Pimenta Machado, a
Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, Luísa Salgueiro, entre outros
representantes políticos e empresariais da região, que estão disponíveis a
serem entrevistados sobre este problema urgente da sociedade: a gestão dos
resíduos em Portugal.
A APA promove campanha sobre lixo com exposição num centro comercial
Em período de saldos, a campanha
da APA de comunicação, sensibilização e informação na área dos resíduos,
pretende impactar diretamente os consumidores no NorteShopping, com uma
ativação que pretende esclarecer o que são os bio resíduos, assim como reforçar
a importância de uma adequada separação dos resíduos em casa e da reciclagem
Se
houver disponibilidade em acompanhar este encontro, peço que me contacte
diretamente.