Primeiro balanço do Roteiro para a Descarbonização da APED evidencia progressos na redução das emissões

APED avança na descarbonização do setor da distribuição
Lisboa, 27 de janeiro de
2026. No ano em que
cumprem quatro anos desde o lançamento do Roteiro para a Descarbonização, a
APED – Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição apresentou hoje
publicamente, numa sessão que contou com a presença do Secretário de Estado do
Ambiente, João Manuel Esteves, o primeiro balanço deste ambicioso projeto
climático. O desempenho positivo nas emissões é sustentado por uma diminuição
de 12% nas emissões diretas (âmbito 1) e de 17% nas emissões indiretas (âmbito
2).
Os resultados
apresentados confirmam uma mobilização coletiva para a descarbonização do
setor: 100% das empresas associadas e signatárias monitorizam e reportam
anualmente a sua pegada de carbono e 83% destas possuem um plano de ação,
alinhado com o Roteiro, que reflete o compromisso das empresas com a ação
climática e descarbonização.
Os dados revelam também uma
elevada maturidade na gestão climática, com 94% das empresas a integrarem os
compromissos do Roteiro na sua estratégia e a disporem de equipas dedicadas ao
tema da sustentabilidade. Outro dos marcos mais significativos é o facto de 22%
das empresas já terem descarbonizado completamente as suas emissões de âmbito
2.
Relativamente às emissões de
âmbito 3, que representam a maior fatia da pegada do setor, registou-se um
aumento de 31% nas emissões reportadas. Este crescimento deve-se, sobretudo, à
melhoria dos processos de recolha de informação e à revisão das metodologias de
inventário, que permitem agora um cálculo mais rigoroso e transparente, bem
como ao aumento da atividade económica das empresas. As categorias de compra de
bens e serviços e de utilização de produtos vendidos são as mais
representativas, concentrando cerca de 86% das emissões indiretas do âmbito 3.
Ao longo da sessão foram
também apresentadas as iniciativas desenvolvidas no âmbito do Roteiro,
incluindo open days, eventos exclusivos para associados, guias
informativos e a criação de um Grupo de Trabalho na Cadeia de Valor – um espaço
colaborativo onde as empresas contribuem, de forma ativa, para o
desenvolvimento de um plano de soluções com benefícios para os aderentes do
Roteiro que pretendem evoluir e acelerar a sua ação climática na cadeia de
valor.
“O setor da Distribuição
e do Retalho, representado, a nível nacional, pela APED, com 226 associados,
mais de 4 800 lojas e um volume de negócios superior a 23 mil milhões de euros,
constitui um pilar fundamental da economia nacional. Mas é também um setor-chave
na descarbonização global, uma vez que cerca de um terço da pegada europeia
resulta de produtos comercializados pelo setor do retalho. Por este motivo, e
sob o mote “Colaborar, Adaptar e Transitar”, a APED assumiu a liderança deste
processo através da criação do Roteiro para a Descarbonização”, afirma José
António Nogueira de Brito, presidente da APED.
Atualmente, o Roteiro conta
com a adesão de 19 associados, que subscreveram a Carta de Princípios e
assumiram o compromisso de monitorizar e reportar anualmente a sua pegada de
carbono. A ambição do setor reflete-se na adoção de metas baseadas na ciência,
sendo que 56% das empresas já dispõem de metas de redução de curto prazo
submetidas e validadas pela iniciativa Science Based Targets initiative
(SBTi), garantindo o alinhamento com a ciência climática global
Sobre
o Roteiro para a Descarbonização
Desenvolvido
pela APED, com o apoio da PwC, o Roteiro para a Descarbonização tem como
objetivo apoiar as empresas associadas na resposta aos desafios das alterações
climáticas, rumo à descarbonização do setor em Portugal até 2040. Sob o mote
“Colaborar + Adaptar + Transitar +”, o Roteiro afirma-se como uma referência
para os associados da APED, independentemente da sua dimensão, no que respeita
às recomendações e prioridades de atuação para a descarbonização, assegurando
uma transição justa e em sinergia com empresas, consumidores, colaboradores,
fornecedores, Governo e outros parceiros. Saiba mais sobre o Roteiro aqui.