Primeiro balanço do Roteiro para a Descarbonização da APED evidencia progressos na redução das emissões

16:51
APED avança na descarbonização do setor da distribuição
Lisboa, 27 de janeiro de 2026. No ano em que cumprem quatro anos desde o lançamento do Roteiro para a Descarbonização, a APED – Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição apresentou hoje publicamente, numa sessão que contou com a presença do Secretário de Estado do Ambiente, João Manuel Esteves, o primeiro balanço deste ambicioso projeto climático. O desempenho positivo nas emissões é sustentado por uma diminuição de 12% nas emissões diretas (âmbito 1) e de 17% nas emissões indiretas (âmbito 2).

Os resultados apresentados confirmam uma mobilização coletiva para a descarbonização do setor: 100% das empresas associadas e signatárias monitorizam e reportam anualmente a sua pegada de carbono e 83% destas possuem um plano de ação, alinhado com o Roteiro, que reflete o compromisso das empresas com a ação climática e descarbonização.

Os dados revelam também uma elevada maturidade na gestão climática, com 94% das empresas a integrarem os compromissos do Roteiro na sua estratégia e a disporem de equipas dedicadas ao tema da sustentabilidade. Outro dos marcos mais significativos é o facto de 22% das empresas já terem descarbonizado completamente as suas emissões de âmbito 2.

Relativamente às emissões de âmbito 3, que representam a maior fatia da pegada do setor, registou-se um aumento de 31% nas emissões reportadas. Este crescimento deve-se, sobretudo, à melhoria dos processos de recolha de informação e à revisão das metodologias de inventário, que permitem agora um cálculo mais rigoroso e transparente, bem como ao aumento da atividade económica das empresas. As categorias de compra de bens e serviços e de utilização de produtos vendidos são as mais representativas, concentrando cerca de 86% das emissões indiretas do âmbito 3.

Ao longo da sessão foram também apresentadas as iniciativas desenvolvidas no âmbito do Roteiro, incluindo open days, eventos exclusivos para associados, guias informativos e a criação de um Grupo de Trabalho na Cadeia de Valor – um espaço colaborativo onde as empresas contribuem, de forma ativa, para o desenvolvimento de um plano de soluções com benefícios para os aderentes do Roteiro que pretendem evoluir e acelerar a sua ação climática na cadeia de valor.

O setor da Distribuição e do Retalho, representado, a nível nacional, pela APED, com 226 associados, mais de 4 800 lojas e um volume de negócios superior a 23 mil milhões de euros, constitui um pilar fundamental da economia nacional. Mas é também um setor-chave na descarbonização global, uma vez que cerca de um terço da pegada europeia resulta de produtos comercializados pelo setor do retalho. Por este motivo, e sob o mote “Colaborar, Adaptar e Transitar”, a APED assumiu a liderança deste processo através da criação do Roteiro para a Descarbonização”, afirma José António Nogueira de Brito, presidente da APED.

Atualmente, o Roteiro conta com a adesão de 19 associados, que subscreveram a Carta de Princípios e assumiram o compromisso de monitorizar e reportar anualmente a sua pegada de carbono. A ambição do setor reflete-se na adoção de metas baseadas na ciência, sendo que 56% das empresas já dispõem de metas de redução de curto prazo submetidas e validadas pela iniciativa Science Based Targets initiative (SBTi), garantindo o alinhamento com a ciência climática global

Sobre o Roteiro para a Descarbonização

Desenvolvido pela APED, com o apoio da PwC, o Roteiro para a Descarbonização tem como objetivo apoiar as empresas associadas na resposta aos desafios das alterações climáticas, rumo à descarbonização do setor em Portugal até 2040. Sob o mote “Colaborar + Adaptar + Transitar +”, o Roteiro afirma-se como uma referência para os associados da APED, independentemente da sua dimensão, no que respeita às recomendações e prioridades de atuação para a descarbonização, assegurando uma transição justa e em sinergia com empresas, consumidores, colaboradores, fornecedores, Governo e outros parceiros. Saiba mais sobre o Roteiro aqui.

Informações adicionais:

Isabel Carriço | isabelcarrico@lpmcom.pt | 965 232 496

Margarida Bravo | margaridabravo@lpmcom.pt | 938 443 921

