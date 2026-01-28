Primeiro balanço do Roteiro para a Descarbonização da APED evidencia progressos na redução das emissões



APED avança na descarbonização do setor da distribuição

Lisboa, 27 de janeiro de 2026. No ano em que cumprem quatro anos desde o lançamento do Roteiro para a Descarbonização, a APED – Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição apresentou hoje publicamente, numa sessão que contou com a presença do Secretário de Estado do Ambiente, João Manuel Esteves, o primeiro balanço deste ambicioso projeto climático. O desempenho positivo nas emissões é sustentado por uma diminuição de 12% nas emissões diretas (âmbito 1) e de 17% nas emissões indiretas (âmbito 2).

Os resultados apresentados confirmam uma mobilização coletiva para a descarbonização do setor: 100% das empresas associadas e signatárias monitorizam e reportam anualmente a sua pegada de carbono e 83% destas possuem um plano de ação, alinhado com o Roteiro, que reflete o compromisso das empresas com a ação climática e descarbonização.

Os dados revelam também uma elevada maturidade na gestão climática, com 94% das empresas a integrarem os compromissos do Roteiro na sua estratégia e a disporem de equipas dedicadas ao tema da sustentabilidade. Outro dos marcos mais significativos é o facto de 22% das empresas já terem descarbonizado completamente as suas emissões de âmbito 2.

Relativamente às emissões de âmbito 3, que representam a maior fatia da pegada do setor, registou-se um aumento de 31% nas emissões reportadas. Este crescimento deve-se, sobretudo, à melhoria dos processos de recolha de informação e à revisão das metodologias de inventário, que permitem agora um cálculo mais rigoroso e transparente, bem como ao aumento da atividade económica das empresas. As categorias de compra de bens e serviços e de utilização de produtos vendidos são as mais representativas, concentrando cerca de 86% das emissões indiretas do âmbito 3.

Ao longo da sessão foram também apresentadas as iniciativas desenvolvidas no âmbito do Roteiro, incluindo open days, eventos exclusivos para associados, guias informativos e a criação de um Grupo de Trabalho na Cadeia de Valor – um espaço colaborativo onde as empresas contribuem, de forma ativa, para o desenvolvimento de um plano de soluções com benefícios para os aderentes do Roteiro que pretendem evoluir e acelerar a sua ação climática na cadeia de valor.

“O setor da Distribuição e do Retalho, representado, a nível nacional, pela APED, com 226 associados, mais de 4 800 lojas e um volume de negócios superior a 23 mil milhões de euros, constitui um pilar fundamental da economia nacional. Mas é também um setor-chave na descarbonização global, uma vez que cerca de um terço da pegada europeia resulta de produtos comercializados pelo setor do retalho. Por este motivo, e sob o mote “Colaborar, Adaptar e Transitar”, a APED assumiu a liderança deste processo através da criação do Roteiro para a Descarbonização”, afirma José António Nogueira de Brito, presidente da APED.

Atualmente, o Roteiro conta com a adesão de 19 associados, que subscreveram a Carta de Princípios e assumiram o compromisso de monitorizar e reportar anualmente a sua pegada de carbono. A ambição do setor reflete-se na adoção de metas baseadas na ciência, sendo que 56% das empresas já dispõem de metas de redução de curto prazo submetidas e validadas pela iniciativa Science Based Targets initiative (SBTi), garantindo o alinhamento com a ciência climática global

Sobre o Roteiro para a Descarbonização

Desenvolvido pela APED, com o apoio da PwC, o Roteiro para a Descarbonização tem como objetivo apoiar as empresas associadas na resposta aos desafios das alterações climáticas, rumo à descarbonização do setor em Portugal até 2040. Sob o mote “Colaborar + Adaptar + Transitar +”, o Roteiro afirma-se como uma referência para os associados da APED, independentemente da sua dimensão, no que respeita às recomendações e prioridades de atuação para a descarbonização, assegurando uma transição justa e em sinergia com empresas, consumidores, colaboradores, fornecedores, Governo e outros parceiros. Saiba mais sobre o Roteiro aqui.

