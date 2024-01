A sua empresa pode ser a próxima campeã nacional de Padel

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

A MEO Empresas e o Jornal de Negócios, título da Medialivre, apresentam a segunda edição do MEO Empresas Corporate Padel League. O campeonato nacional de padel entre empresas arranca em campo com a etapa regional do centro, na Batalha, de 23 a 25 de fevereiro. As inscrições estão disponíveis no site da iniciativa.

A primeira edição do torneio, que percorreu o país e as ilhas, foi um sucesso, com a participação de 192 equipas e casa cheia ao longo de todo o torneio, cumprindo ainda o seu grande objetivo: criar uma competição saudável de Padel a nível corporativo, colocando frente a frente equipas formadas por colaboradores de diferentes empresas.





A prova é homologada pela Federação Portuguesa de Padel. No final será eleita a empresa nacional campeã de Padel.









No ano passado as campeãs nacionais de padel entre empresas foram as equipas Nestlé Portugal e Hotel da Baixa, vencedoras no feminino e no masculino, respetivamente.

Para dizer presente, basta reunir os colegas e participar neste torneio de Padel, que promete ser uma experiência inesquecível, com muita emoção, adrenalina e boa disposição à mistura!





A Taça das Empresas será disputada regionalmente, em seis locais distintos e em duas fases: regional (uma por região) e nacional (apurados da fase regional), sendo que as datas previstas são: de 23 a 25 de fevereiro, a etapa centro, na Batalha; de 1 a 3 de março, a etapa Açores; de 8 a 10 de março, a etapa Lisboa; de 15 a 17 de março, a etapa Porto; de 22 a 24 de março, a etapa Madeira; de 5 a 7 de abril, a etapa Algarve; e de 12 a 14 de abril, a finalíssima, em Lisboa.