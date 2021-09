11º Edição da Feira dos Vinhos no Apolónia

As mais lidas

No Apolónia, a paixão pelo vinho deu origem a uma das melhores e mais variadas seleções do país, colocando a sua garrafeira na liderança da oferta de vinhos nacionais e internacionais.

Para apresentar a sua permanente evolução na seleção de vinhos, o Apolónia realiza a sua feira de vinhos anual, um evento de referência nacional. Em conjunto, é lançado este catálogo onde encontrará os grandes descontos de até 50%, o que, certamente, será mais um motivo para visitar as nossas lojas e aproveitar as excelentes ofertas. A 11º edição da feira decorre de 9 a 26 de setembro e apresenta mais de 350 vinhos em promoção.

Este ano, poderá ainda habilitar-se a ganhar um dos três vouchers de 1.000€ que temos para oferecer.

Uma oportunidade a não perder, a altura certa para descobrir o que temos nas nossas lojas e onde terá o melhor aconselhamento dos nossos especialistas. Os nossos corredores estão repletos de bons exemplos e novidades de todas as regiões vitivinícolas portuguesas, além de uma excecional variedade das principais nações vitivinícolas do mundo. Desde os vinhos correntes, biológicos ou os de baixo teor alcoólico até aos vinhos mais cobiçados e famosos do mundo, irá encontrar de tudo.