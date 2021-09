Vício de Fortnite leva a internamento de jovem de 15 anos em Espanha

Caso clínico ocorreu em Espanha e foi o primeiro publicado no mundo sobre este distúrbio. Adolescente esteve hospitalizado dois meses e foi acompanhado durante mais oito.

Um jovem de 15 anos esteve dois meses internado em Espanha devido ao seu vício pelo jogo Fortnite. O caso clínico, ocorrido em Castellón, na Comunidade Valenciana, foi o primeiro a ser publicado no mundo sobre este distúrbio.

O jovem foi acompanhado por uma equipa da Universitat Jaume I de Castellón, que estudou o caso em parceria com os profissionais de saúde do Hospital Provincial e no Hospital Geral Universitário de Castellón. O caso clínico foi publicado na Revista de Psiquiatría Infanto-Juvenil.

De acordo com o site 20minutos, o jovem chegou a passar 20 horas por dia ligado ao Fortnite.