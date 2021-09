Vacinas e imunidade: 'Se não fosse a vacinação, teríamos uma mortalidade cinco ou dez vezes superior'

A imunidade da vacina contra a covid-19 tem sido um tema muito discutido nos últimos tempos, sobretudo quando a questão se foca naquilo que poderá acontecer no próximo inverno. As autoridades de saúde já traçaram três cenários possíveis para os próximos meses, mas na semana passada Ferro Rodrigues levantou uma questão: "O que deve fazer alguém que já tem mais de 70 anos e que faz dois testes: um em que se demonstra que não tem covid-19 e outro que demonstra que não tem quaisquer anticorpos".

Primeiro, explicou Lúcio Meneses de Almeida, médico especialista em Saúde Pública, "a vacina não tem uma eficácia de 100%", tal como as restantes vacinas e medicamentos. Depois, as pessoas com mais de 70 anos fazem parte de "um grupo altamente vulnerável". "Os idosos são os que têm mais probabilidade de morrer, não só pela idade, mas porque têm doenças crónicas pré-existentes", sublinhou o médico, acrescentando que existe, de facto, uma tendência para uma diminuição da imunidade em qualquer faixa etária, sendo esse decréscimo mais rápido nos idosos.

Um estudo encomendado pelo Governo e feito em vários lares do Algarve e Alentejo demonstrou que, quatro meses após a toma das duas doses da vacina, a taxa de anticorpos reduziu de forma significativa - passou de 89% para 48% numa amostra de mais de 2.500 utentes. A avaliação serológica feita pelo Centro Académico de Investigação e Formação Biomédica do Algarve e pela Fundação Champalimaud concluiu ainda que a imunidade atinge os 30% oito meses depois da vacinação contra a covid-19.