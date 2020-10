Um quinto dos países em risco de colapso dos ecossistemas

Um quinto dos países do mundo estão em risco de ver os seus ecossistemas colapsar devido à destruição da vida selvagem e dos seus habitats. Segundo um relatório publicado pela Swiss Re, avançado pelo Guardian, os recursos naturais como comida, água e ar já foram "estragados" pela ação humana.Mais de metade do Produto Interno Bruto (PIB) mundial depende da biodiversidade. De acordo com o documento, países como a Austrália, Israel e África do Sul estão já perto do limite do índice de risco para a biodiversidade e ecossistemas.Por outro lado, países como o Brasil e a Indonésia têm largas áreas de ecossistemas intactos mas uma grande dependência económica em recursos naturais, o que mostra a importância de proteger estes locais, explica o relatório.

Em setembro, as Nações Unidas revelaram que os governos mundiais falharam em cumprir uma única meta para conter as perdas da biodiversidade na última década.