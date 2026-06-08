Tudo o que a ciência já consegue prevenir

O paradigma da saúde está a mudar: já não basta tratar, o que se pretende é evitar que as pessoas adoeçam. A sequenciação genética permite detetar doenças antes de haver sintomas e até as bactérias ajudam a descobrir problemas de forma precoce. A antecipação salva vidas - conheça cinco histórias.

Naquele período de dois anos até à cirurgia, Delisa Ponte sentia-se verdadeiramente doente. Quando fazia o turno da noite, pensava: “Pronto, mais um prego no caixão.” Nas saídas com as amigas nem sequer bebia um copo de vinho, porque sabia que isso lhe aumentava o risco. “Tinha na cabeça aquele pensamento constante: ‘Mais depressa tenho cancro do que sou operada’”, lembra à SÁBADO. A enfermeira, de 38 anos, nunca esteve doente mas, desde que soube que tinha a mutação genética BRCA1 - que aumenta muito o risco de desenvolver cancro da mama e do ovário -, era assim que se sentia. Não foi uma grande surpresa: as mulheres da sua família paterna (a avó e duas tias) morreram com a doença e ela soube que lhe podia acontecer o mesmo numa consulta de risco familiar no IPO de Lisboa.