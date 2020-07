Em menos de dez minutos chega o resultado: positivo para o Sars-CoV-2 ou negativo para o Sars-CoV-2. Apesar de detetar apenas positivos com alta carga viral, o teste rápido produzido na Coreia do Sul, e testado na região italiana de Veneto, consegue a presença do vírus que já infetouEm Veneto, mil pessoas já realizaram este teste que recorre ao método clássico da zaragatoa - um cotonete inserido no nariz -, cuja amostra recolhida é diluída num tubo de ensaio."Acreditamos que este teste rápido pode representar uma nova abordagem de diagnóstico necessária numa segunda vaga da doença", reforçou Rigoli. "Das mil amostras analisadas em duplicado (isto é, com o contra-teste da biologia molecular), apenas tivemos um falso positivo e nenhum falso negativo".Contudo, assegura, são necessários mais estudos: "Para ter dados mais consistentes devemos pelo menos analisar 100 indivíduos positivos em duplicado", explicou. Até agora só foram testados 40.Em conferência de imprensa, o presidente da região de Veneto, Luca Zaia, disse que irá disponibilizar os dados do estudo a este teste de diagnóstico ao Ministério da Saúde italiano.