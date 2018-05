Primeiro foram descobertos os efeitos nefastos do tabaco. Depois, percebeu-se que também poderia haver perigos no convívio indirecto com fumadores. Agora, um estudo publicado na revista científica Science Advances provou efeitos prejudiciais do tabagismo no contacto em terceiro grau.

Os investigadores da Universidade de Drexel localizada em Filadélfia, nos Estados Unidos da América, mostraram que os resíduos químicos do tabaco deixado nas roupas ou paredes interiores de edifícios podem ser absorvidos pela pele, ingeridos e inalados meses ou até anos depois do fumo se ter dissipado.

"Isto mostra que, só porque estamos num ambiente não-fumador, não significa que não estejamos expostos ao tabaco", afirmou Peter DeCarlo, especialista em química atmosférica e autor principal do artigo. "Aquele carro onde entrou, aquele hotel onde esteve hospedado ou até a sala de aula onde não é permitido fumar há década podem estar sujeitos à presença de inúmeras substâncias."

E a descoberta aconteceu por acaso. Um estudante estava a investigar químicos presentes nas paredes de uma sala da universidade e descobriu um composto que não conseguia identificar. De início pensaram ser café mas, depois de uma bateria de testes, puderam perceber que seriam resíduos de nicotina e fumo de tabaco.

Assim, puderam perceber que estes compostos químicos conseguiam entrar em espaços interiores e até agarrar-se às superfícies. E um dos contribuidores pode ser o ar condicionado, que faz com que os resíduos se espalhem através do sistema de ventilação de habitações e edifícios.

Os efeitos da investigação são ainda limitados mas sugerem que estes podem ser igualmente prejudiciais à saúde humana. Entretanto, em resposta ao estudo e de acordo com o Washington Post, a Academia Americana de Pediatria já emitiu recomendações para limitar a exposição de fumo em terceiro grau a crianças.

Já este ano tinha sido publicado um estudo pelo Laboratório Nacional de Berkeley, nos EUA, sobre o aumento do risco de cancro do pulmão em contacto à terceira ordem. Outra investigação, conduzida pela Universidade de San Diego, tinha evidenciado que, depois de seis meses em que o tabaco foi banido de um casino, continuavam a ser visíveis resíduos de nicotina nas paredes e móveis.