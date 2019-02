Este é o primeiro telemóvel da geração Samsung Galaxy S10. O ecrã tem 7,3 polegadas e o modelo mais básico custa 1700 euros.

A Samsung lançou esta quarta-feira o primeiro smartphone dobrável da marca, o Samsung Galaxy Fold, em São Francisco, no estado da Califórnia, Estados Unidos. Os preços vão desde os 1700 euros.



Este é o primeiro telemóvel da geração Samsung Galaxy S10, com a apresentação desta nova visão do futuro a ser realizada às 19 horas de Lisboa, esta quarta-feira.



O telemóvel dobrável já havia sido apresentado como protótipo durante a última edição da Samsung Developers Conference, em novembro de 2018. Foi aí que foi dado a conhecer o smartphone, apesar de só agora ser apresentado.



O smartphone está finalmente pronto para ser colocado no mercado, apesar de a marca ainda querer manter em segredo alguns detalhes deste novo produto.



Ecrã de 7,3 polegadas... e outro secundário

Este novo smartphone tem um ecrã de 7,3 polegadas e integra um ecrã secundário, de 4,8 polegadas, quando o telemóvel está completamente fechado.