O paladar nacional aprecia refeições salgadas. A afirmação é inquestionável e está confirmada cientificamente. Em média, os portugueses consomem cerca de 10,7 gramas de sal por dia, o dobro do que Organização Mundial de Saúde recomenda (5 gramas). E quem já fez os 65 anos está ainda mais viciado: as mulheres consomem 20,8 gramas e os homens, 27 gramas, segundo um estudo do projeto Nutrition Up 65, publicado no ano passado na revista Food & Nutrition Research.

O excesso provoca graves problemas de saúde a que os portugueses estão ainda alheios. "Pensamos que ainda não relacionam o consumo excessivo de sal com hipertensão arterial, morte por acidente vascular cerebral (AVC), cancro gástrico, osteoporose, doença renal, obesidade, entre outras", diz à SÁBADO Conceição Calhau, professora da NOVA Medical School.

A solução é simples, segundo a também investigadora do Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde (CINTESIS). "Da mesma forma que se habitua ao excesso de sal, se habitua à sua redução. Ao final de semanas já não gostará de refeições salgadas", garante Conceição Calhau.



Descontos no supermercado

Mas agora pode ter uma ajuda importante. A CUF e o Pingo Doce associaram-se para realizar um programa, intitulado Menos Sal Portugal, que visa a reeducação dos consumidores para a redução do sal nos seus hábitos alimentares.

"Trata-se de um estudo de intervenção, aleatorizado, de adultos dos 20 aos 70 anos, com responsabilidade na aquisição e preparação das suas refeições que se foca na educação, capacitação e motivação e constante esclarecimento da população relativamente ao consumo de sal", explica a investigadora. "O objetivo é encontrar medidas que promovam a redução do consumo excessivo de sal." Nomeadamente, o uso de usar ervas aromáticas.

Para isso, tem de se inscrever enviando um email para estudosaude2019@gmail.com. "Os participantes serão seguidos por uma equipa de investigadores do CINTESIS, por professores da NOVA Medical School e da Faculdade de Medicina do Porto", diz Conceição Calhau.

"Durante o estudo os voluntários terão acesso de forma gratuita a consultas de nutrição, onde será avaliado o perímetro da cintura e composição corporal, a pressão arterial e ainda monitorizados os consumos alimentares de modo a avaliar alterações de consumos."

Mais: os participantes serão acompanhados na aquisição e confeção dos alimentos. "Os investigadores e nutricionistas vão ajudar a ler e interpretar rótulos nutricionais, de modo a compreenderem a importância de darem prioridade de escolha de produtos com critérios na quantidade de sal."

Para além disso os participantes irão receber descontos mensais nas lojas Pingo Doce. Inscreva-se!