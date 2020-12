Reino Unido identifica nova variante do vírus da Covid-19

Uma nova variante do vírus da Covid-19 foi identificada em várias partes de Inglaterra, com pelo menos 60 autoridades locais britânicas a terem registado infeções causadas por este novo tipo de novo coronavírus.



De acordo com a BBC, o secretário de Estado da Saúde britânico, Matt Hancock, a Organização Mundial da Saúde (OMS) já foi notificada sobre este novo tipo de vírus, que está a ser estudado por investigadores do Reino Unido.



O governante britânico avançou ainda que "nada sugere" que a nova variante fosse mais grave ou que as vacinas para o novo coronavírus percam eficácia.



Na última semana foram várias as regiões inglesas, como Londres, que registaram aumentos exponenciais de casos de Covid-19. Mais de mil casos foram registados com esta nova variante do vírus, a maioria no sul de Inglaterra.