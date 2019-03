Se sempre quis dar um nome a uma estrela, satélite natural ou outro fenómeno astronómico, esta poderá ser a sua hipótese: a equipa de cientistas do Instituto Carnegie nos EUA está à procura de cinco nomes para batizar cinco das doze novas luas de Júpiter, descobertas pelo grupo no verão passado.

A equipa liderada por Scott S. Sheppard encontrou uma nova dúzia de luas quando estavam a procurar por objetos distantes no Sistema Solar como parte da busca por um planeta massivo localizado depois de Pluto, destituído de planeta em 2006.

Os investigadores anunciaram que querem ajuda a nomear cinco das novas luas descobertas. Qualquer pessoa pode enviar uma sugestão, mas há regras que devem ser respeitadas. Os nomes têm de seguir certos critérios para poderem ser aprovados pela União Astronómica Internacional, que supervisiona todos os títulos dados a objetos espaciais.





Please help the discoverers of Jupiter’s new moons name them! Simply use the hashtag #NameJupitersMoons while tweeting a 280 character or short video explanation of your suggested name to @JupiterLunacy. Visit https://t.co/CvLp8Ck35D for full details. pic.twitter.com/AoKuy59PCz — Carnegie Science (@carnegiescience) 21 de fevereiro de 2019





A isto acresce-se o facto de todas as luas de Júpiter terem de ter nomes de entidades da mitologia greco-romana, que sejam descendentes ou amantes do chefe do panteão, Zeus (na mitologia grega) ou Júpiter (na romana). Este aspeto não é necessariamente limitativo, tendo em conta que este deus em particular é conhecido pela sua atividade sexual agressiva.

Os nomes das luas do sistema Joviano (pertencente ao planeta Júpiter) também têm de ser baseados na direção em que orbitam o gigante gasoso. Duas das luas orbitam na mesma direção que o planeta, o que leva a requerimento que o nome acabe em "a"; as outras três viajam no sentido oposto e por isso as suas designações têm de terminar em "e".





Carnegie Institution for Science

Os títulos também não podem ser muito semelhantes ao que já estão em uso para outras luas e asteroides, e não podem ser ofensivos em nenhuma cultura. Têm de ter 16 carateres ou menos, sendo preferencialmente uma palavra e os nomes de natureza comercial, de indivíduos, locais ou eventos conhecidos por razões políticas, militares ou religiosas e que comemorem pessoas vivas não são permitidos.

As propostas de nomes devem ser colocadas no Twitter com referência a @JupiterLunacy e com o hashtag #NameJupitersMoons. O prazo das submissões acaba a 15 de abril.



Pode consultar nomes de asteroides da União Astronómica Internacional aqui. As denominações existentes para as outras luas de Júpiter podem ser lidas neste site.



A descoberta aumentou o número total de luas de Júpiter para 79 - o maior número de satélites naturais de qualquer planeta do Sistema Solar. Saturno fica atrás com 62 luas. O planeta já tem luas com o nome Io, Europa, Ganímedes ou Calisto.