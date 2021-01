Profissionais do setor privado sem data para vacinação

Os profissionais do Serviço Nacional de Saúde começaram a ser vacinados no dia passado dia 27 – a task force que coordenou a estratégia para a administração de vacinas contra a covid-19 no país elegeu os médicos, enfermeiros e outros profissionais hospitalares como recetores prioritários da vacina.

Mas os do setor privado e do INEM só iriam começar a levar a vacina partir de 11 de janeiro – informação que terá sido transmitida, na tarde do passado dia 30 de dezembro, pelo coordenador do Plano de Vacinação contra a covid-19, Francisco Ramos, aos bastonários, mas que entretanto foi desmentida pelo próprio. Ou seja, não há uma data definida para iniciar a vacinação dos profissionais de saúde que não trabalham no SNS e que são cerca de 15 mil. A única coisa que está garantida, por enquanto, é que serão vacinados durante a primeira fase, até abril.



Atitude incompreensível

Jorge Roque da Cunha, secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos (SIM), explica que "infelizmente" não há novidades nesse sentido: "A única evolução que houve é que os profissionais dos hospitais das Forças Armadas – que foram esquecidos, apesar de serem grandes unidades em Lisboa e no Porto – começaram a ser vacinados há dois dias, depois da nossa denúncia. Em relação às vacinas dos profissionais de saúde no setor privado continua a não haver qualquer data. Esta discriminação é incompreensível num momento em que estamos numa extraordinária pressão. Quando se decide que se suspende toda a atividade programada e não urgente – pessoas que têm uma hérnia ou pedras na vesícula – é uma atitude que não compreendemos".



O médico diz que existe a consciência de que há escassez de vacinas, e que ele próprio ainda não foi vacinado, apesar de fazer urgências no centro de saúde. "Aguardamos pacientemente, mas haver um preconceito em relação a colegas que acompanham doentes infetados, que fazem cirurgias e estão expostos a risco e que nem sequer lhes e é dito quando serão vacinados", lamenta Jorge Roque da Cunha. E acrescenta: "O facto de serem profissionais de saúde deveriam ser prioridade, ponto, independentemente do local onde trabalham. Estamos na União Europeia e conseguiu-se uma vacina com rapidez, o que foi um milagre. Agora, o fundamental é haver transparência, menos propaganda e mais trabalho, porque estamos no limite".