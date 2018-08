Depois do pico de calor extremo que afectou o país e da possibilidade de se repetir durante este ano, é necessário prestar atenção redobrada a grupos de risco – idosos, crianças, doentes crónicos, grávidas, pessoas com mobilidade reduzida, indivíduos com carências económicas e bebés.

Os bebés sentem mais intensamente as sensações de calor ou de frio, uma vez que a sua capacidade de auto-regular a temperatura ainda não está totalmente desenvolvida. Sendo um grupo de risco, é aconselhável administrar cuidados mais frequentes e estar atento a sinais que mostram que este poderá estar desidratado: hipoactividade (actividade reduzida), irritabilidade, sensação de secura e diminuição da quantidade de urina. Tem de estar atento à cor mais intensa da urina ou ao seu odor mais forte, avisam médicos especialistas do Hospital de Manises em Valência, Espanha, citados pela ABC España. Outros sinais mais óbvios são suor na nuca e cabelo molhado, pele húmida, cara e orelhas rosadas e aumento do ritmo cardíaco.

Contrariamente, os mesmos médicos descreveram que um bebé hidratado está alerta, activo, feliz, com as zonas mucosas húmidas, pele fresca e urina clara e em quantidade normal.

Blanca Garrido, pediatra da Unidade de Cuidados Intermédios Pediátricos e Neonatais do hospital espanhol, alerta também para os cuidados que as mães lactantes devem ter nas alturas de maior calor: devem ter muita atenção à "frequência da sensação de sede, hidratar-se regularmente e manter uma alimentação saudável, rica em produtos frescos e da época, com uma oferta variada de todos os tipos de alimentos". "Também devem estar muito vigilantes quanto ao bebé e (…) amamentá-lo quando ele mostrar querer comer."

A especialista também aconselha que a amamentação ocorra mais vezes durante os meses de Verão, sobretudo com bebés com poucas semanas de vida. O leite materno é a principal fonte de água dos bebés e o que lhes permite hidratarem-se, tendo na sua constituição 85% de água.

Os médicos especialistas espanhóis pedem ainda que a amamentação seja feita em lugares frescos e à sombra, evitando que a mãe tenha contacto directo com ar condicionado ou ventiladores.

Por último, os mesmos médicos sugerem colocar o leite materno em contentores herméticos e no frigorífico, se não for usado até uma hora depois da sua extracção, e dá-lo ao bebé entre 24 e 48 horas aproximadamente. Se se passarem duas horas depois da sua descongelação e não for usado, deve se deitar o leite fora.