E se todos os países fossem obrigados a pensar no clima estável do planeta Terra, que suporta toda a vida, como um condomínio? Esta é a ideia discutida esta segunda-feira, 29, no Oceanário de Lisboa durante uma iniciativa da Casa Comum da Humanidade (CCH), associação criada em 2019 e sediada no Porto que junta políticos, cientistas e a sociedade civil, com o apoio da Fundação Oceano Azul.