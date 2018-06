Em 15 meses, duas pessoas foram mortas e engolidas por pitões na Indonésia. O primeiro caso registou-se em Março de 2017 e o segundo, este mês.Na passada quinta-feira, dia 7 de Junho, Wa Tiba, de 54 anos, desapareceu da sua casa em Muna. Avisou a irmã de que ia ver o seu campo de milho. Munida de uma lanterna e de uma faca, encaminhou-se até lá: pretendia ver se os javalis continuavam a fazer estragos e impedi-los. Segundo o Washington Post, o campo fica entre falésias e grutas.Na zona, existem também pitões reticulados, as maiores cobras do mundo. E quando na manhã seguinte Wa Tiba não chegara, a sua irmã foi procurá-la. Encontrou os seus chinelos, a lanterna, a faca, e pegadas.Então, 100 habitantes do local juntaram-se e não demoraram muito a encontrar uma pitão tão inchada que não conseguia andar. Mataram-na e cortaram-na, encontrando o corpo de Wa Tiba. Segundo o Washington Post, a mulher de 54 anos não morreu dentro da cobra, tendo sido asfixiada antes pelo animal.Em Março de 2017, aconteceu outro desaparecimento noutra ilha indonésia. Akbar, de 25 anos, saiu de Salubiro, na província de Sulawesi Oeste, e estava desaparecido há dias quando encontraram um pitão morta. Lá dentro, estava o jovem.Estas cobras podem crescer até nove metros de comprimento e atingir um peso de 100 quilos, mas não é comum atacarem e engolirem humanos: preferem mamíferos mais pequenos, porque os ombros humanos são um grande obstáculo para os seus maxilares, explicou em 2017 a bióloga Emily Taylor ao Washington Post. Segundo ela, as probabilidades de um humano de ser comido por um pitão são "mais baixas que ser atingido por um relâmpago ao mesmo tempo que se ganha o Euromilhões".