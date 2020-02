Peritos da OMS chegaram à China para investigar coronavírus

Uma equipa de peritos da Organização Mundial de Saúde (OMS) já chegou à China para ajudar a investigar o surto de coronavírus. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director da OMS, visitou o presidente Xi Jinping no fim de janeiro e este, ao fim de duas semanas, aceitou a vinda da equipa.

Chegada à China, a equipa da OMS terá de esclarecer várias dúvidas acerca deste coronavírus, o 2019nCoV.

Contágio entre seres humanos

Segundo a OMS, uma pessoa infetada com coronavírus transmite-o através de gotículas ou contacto próximo com outra pessoa, mas o vírus só se aguenta em superfícies durante períodos curtos. Tem um período máximo de incubação de 14 dias.

"Tem havido algumas situações de contágio com o 2019nCoV de pessoas que não viajaram à China. A deteção de um número tão pequeno de dúvidas pode indicar mais transmissão geral noutros países; isto é, podemos estar só a ver a ponta do icebergue", indicou o diretor da OMS num tweet.

Como contagiam as pessoas em que a doença se manifesta de forma menos severa

Segundo dados da China, em 18 mil casos, 82% tem a manifestação mais fraca da doença. Outros 15% são severos e 3% críticos.

Como funcionam os "aglomerados" de casos

A OMS quer perceber como se deu a disseminação secundária ou terciária do vírus entre pessoas de países como China, Alemanha e França. Rastrear elementos expostos ao vírus é essencial para interromper as cadeias de transmissão.

"O número total de pessoas associadas a estes ‘aglomerados’ tem sido muito, muito limitada", afirma Mike Ryan, perito de emergências da OMS. "Estes ‘aglomerados’ também nos podem ensinar muito sobre a natureza da dinâmica da transmissão da doença."

A transmissão do vírus em instalações de saúde

Os peritos vão averiguar que outras medidas devem ser tomadas para travar o contágio em hospitais e centros de saúde, onde os peritos são aconselhados a prevenir as infeções com medidas de controlo como o uso de luvas, máscaras e fatos.

As causas de morte

As pessoas mais idosas ou que padecem de alguma condição médica – incluindo cancro, diabetes e hipertensão – estão em maior risco. A taxa de mortalidade por coronavírus situa-se nos 2%.

As pessoas que têm mais de 80 anos são as mais vitimadas. A OMS quer recolher dados sobre as causas de pneumonia e falência de órgãos.