A bela imagem que ilustra este artigo é uma reconstrução de Lola, uma criança de olhos azuis, pele e cabelo escuros. Apesar de ter vivido na Dinamarca há 5.700 anos, sabemos que comia avelãs e pato-real. E que não bebia leite, porque o organismo não suportava laticínios.

Como é que quase 6 milhares de anos depois é possível saber quem foi Lola e até os seus hábitos alimentares com este detalhe? A resposta é ainda mais fascinante do que tudo o que já se escreveu até aqui: uma espécie de pastilha elástica paleolítica, feita de Bétula. Foi através dela que os investigadores dinamarqueses recolheram informação sobre o genoma e o microbioma oral (isto é, as bactérias da sua boca) de Lola. É a primeira vez, assinalou a National Geographic, que foi possível reconstruir completamente o genoma humano através de "material não humano" e não de restos mortais humanos.

Esta chiclete foi encontrada em Syltholm, um local arqueológico "único" na quarta maior ilha da Dinamarca (Lolland): ali, a lama preservou o material orgânico de modo "absolutamente fenomenal", explicou o autor do estudo, Theis Jensen, do Globe Institute (sedeado na Universidade de Copenhaga). Apesar de os arqueólogos terem encontrado evidências de que os povos que ali habitaram produziam ferramentas (e a bétula era importante para tal, como se explicará à frente), não encontraram restos mortais humanos. E, no entanto, esta pequena pastilha é capaz de um manancial de informações. Continue a ler para descobrir algumas das conclusões, publicadas nesta terça-feira, 17, na revista Nature Communications.

Os investigadores acreditam que a bétula era utilizada, depois de ser aquecida para se tornar maleável, para prender as ferramentas de pedra. Como ao aquecer solidificava, os cientistas supõem que era mastigada para a manter pronta a usar nas ferramentas.



Outra teoria: também serviria para aliviar dores de dentes; disfarçar a fome ou simplesmente como uma pastilha. Outra suposição: a bétula contém betulina, que é um antissético.

Já fomos intolerantes à lactose?

Não é tudo. Aquele pedaço de pastilha elástica do paleolítico deu aos investigadores muitas mais informações: os traços físicos indicam que Lola era familiar de caçadores-recoletores do continente europeu e não da Escandinávia central.



Também dá pistas sobre a saúde de Lola e dos seus contemporâneos: no seu ADN existiam traços do vírus de Epstein-Barr (que segundo a National Gepgraphic afeta 901% da população mundial e que pode originar mononucleos). E ainda detetaram sinais de pneumonia – ainda que seja impossível concluir se Lola sofria da doença na altura em que mastigou a pastilha.

A descoberta abre caminho a outros possíveis caminhos de investigações: "Obtivemos ADN de micróbios orais e de inúmeros patogénicos humanos importantes, o que torna [esta chiclete] numa fonte valiosa de ADN antigo, especialmente de períodos temporais em que não temos restos mortais humanos", explicou à CNN Hannes Schroeder, outro autor do estudo e professor associado no Globe Institute. E com estes dados, diz, não se obterão apenas respostas sobre o passado, mas também sobre o futuro. Como? A National Geographic dá a resposta: o estudo da microbioma humana ainda está a dar os seus primeiros passos, mas será possível perceber as variações ao longo das épocas (como, por exemplo, quando os laticínios foram introduzidos na dieta humana ou a agricultura se substituiu à caça) e as consequências destas para os humanos.

Até a intolerância à lactose pode ser mais uma evidência de que apenas após a introdução da criação de vacas leiteiras, no neolítico, os adultos humanos forem desenvolvendo tolerância.