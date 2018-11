Chama-se medicina funcional ou antienvelhecimento e pretende melhorar o funcionamento do organismo e evitar a doença através da alimentação, do exercício físico e do reforço de nutrientes

Irene Costa Leite acorda todos os dias às 6h30 e vai treinar. Há dias em que corre 30 minutos pelo Parque da Cidade, no Porto, nos outros tem aulas de ioga e com um personal trainer. "Acordo e levanto-me da cama. Não tenho aquela vontade de ficar mais uns minutos", garante à SÁBADO. Nem sempre foi assim, mas há 20 anos, quando vivia na Alemanha, alterou a alimentação e o estilo de vida com o objectivo de evitar a doença e travar o envelhecimento.



A conselho do médico alemão Ulrich Strunz, autor do livro Para Sempre Jovem e um dos primeiros especialistas em medicina de antienvelhecimento, eliminou os lacticínios e os hidratos de carbono simples, como o pão, aumentou a ingestão de vegetais e fruta. Além disso, toma cerca de 20 suplementos por dia entre minerais, vitaminas e aminoácidos. "Vou fazer 60 anos e tenho muita energia. Sei que tenho saúde."



A medicina de antienvelhecimento, chamada também funcional, chegou a Portugal mais tarde. O objectivo é dar resposta aos efeitos que o stress e o estilo de vida actual provocam, e através da alimentação, exercício físico e suplementos prevenir a doença, melhorando a funcionalidade do organismo.



