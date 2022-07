Um copo de vinho por dia pode ser benéfico para os idosos

Em geral o consumo de álcool faz mal à saúde, no entanto, os especialistas dizem que pode haver exceções (principalmente para quem tem doenças cardiovasculares e diabetes). É o que mostra um estudo realizado em 204 países, ao longo de 30 anos e publicado na The Lancet.

"O consumo de álcool foi responsável por 1,78 milhões de mortes em 2020 e o principal fator de risco para a mortalidade entre os homens, dos 15 aos 49 anos", é assim que começa um estudo do Global Burden of Diseases publicado, esta sexta-feira, na revista The Lancet. Mas apesar da constatação já conhecida, este documento apresenta também dados novos sobre a relação da saúde humana com o consumo de bebidas alcoólicas.