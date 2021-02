Os 20 dados do futuro certificado sanitário europeu

Num resumo da mais recente reunião do Conselho Europeu, esta sexta-feira, António Costa anunciou que foi discutida a introdução de um documento, apresentado à entrada dos países europeus, que certifique que um viajante já está vacinado contra a covid-19 ou que já recuperou da infeção. Segundo o primeiro-ministro, a medida poderá estar pronta até ao verão. "A Comissão ficou de preparar durante os próximos meses um documento que permita atestar, de uma forma não identificada, que uma pessoa está numa das seguintes circunstâncias: ou já esteve contaminada com covid, ou já esta devidamente vacinada, ou realizou um teste que confirma que não está nesse momento contaminado, de forma a permitir uma maior facilidade de circulação e uma menor necessidade de recurso a medidas como quarentena", explicou Costa.



Os trabalhos de preparação do documento já começaram no ano passado e, como indicou esta sexta-feira a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, já há acordo sobre os dados que devem figurar no certificado.



Segundo adianta o El País, a Comissão Europeia e as autoridades de saúde nacionais fixaram, em concreto, 20 dados que deveriam figurar no documento. As diretrizes sobre estes conteúdos foram debatidas na rede comunitária que agrupa as autoridades de saúde - eHealth Network - e previamente acordadas para a sua possível aplicação.